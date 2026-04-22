Claudia Sheinbaum se reúne con industriales del acero

La tarde de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con empresarios del sector del acero.

La reunión se da en el marco de la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y dos días después de la visita del equipo estadunidense encargado de la revisión del acuerdo comercial, que encabezó Jamieson Greer.

En los días previos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que uno de los temas puestos por México en la mesa de negociación con Estados Unidos es la eliminación de los aranceles al acero impuestos por el gobierno de ese país, así como al aluminio.

Ebrard ha reconocido también que es difícil volver al punto previo, en el que el acero y el aluminio tenían cero aranceles, debido a las presiones económicas del gobierno de Estados Unidos.

Entre los representantes del sector del acero en el encuentro con la presidenta están Guillermo Vigel, de Tenaris, quien ha sido presidente de la Canacero en tres ocasiones, y Máximo Vedoya, CEO de Ternium y presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero).

Además, están en la reunión Luis Rosendo, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, y Altagracia Gómez, titular del Consejo Económico Asesor de la Presidencia.