Teotihuacán recibe 1,500 visitantes en reapertura 

La zona arqueológica de Teotihuacán reanudó actividades este miércoles 22 de abril de 2026 tras el ataque armado.

Se llevó a cabo un operativo coordinado entre autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el propósito de brindar atención al público y fortalecer las condiciones de resguardo para las y los visitantes, así como para el personal del sitio patrimonial.

A lo largo del día, la zona arqueológica recibió a 1,500 visitantes, cifra que representa 75 por ciento de la afluencia promedio registrada durante un miércoles, y mantuvo atención al público en condiciones de operación regular.

Filtros de revisión

Se implementaron filtros de revisión en los cinco accesos al espacio, con inspección de bolsas y bultos, además de recorridos de vigilancia en el perímetro de la Zona de Monumentos Arqueológicos y al interior del sitio patrimonial, como parte de las medidas adoptadas para favorecer una visita ordenada y una operación responsable.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Auxiliar y custodios del INAH, bajo un esquema de coordinación orientado a reforzar el cuidado de quienes acudieron el día de hoy a la zona arqueológica, y a mantener condiciones adecuadas de operación en uno de los espacios patrimoniales más visitados del país.

Como parte de las medidas de fortalecimiento a la infraestructura de acceso, en los próximos días se incorporarán arcos de seguridad.

Con dichas acciones, el INAH da continuidad a una jornada de operación coordinada, atención al público y resguardo institucional de Teotihuacán.

Reproducir

JCS