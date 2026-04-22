Ariadna Montiel destaca avances de "La Escuela es Nuestra"

En un esfuerzo por consolidar la infraestructura educativa bajo el modelo del Humanismo Mexicano, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la dignificación de los planteles educativos a través del programa "La Escuela es Nuestra" (LEEN).

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, la titular de la política social del país enfatizó que la clave del éxito de este programa radica en la confianza ciudadana y la eliminación de intermediarios.

Recurso directo y sin burocracia

Montiel Reyes señaló que, bajo la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el presupuesto destinado a la mejora de los planteles se entrega de manera directa a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP). Este mecanismo garantiza que sean las madres, padres de familia y docentes quienes decidan, de forma democrática, las obras prioritarias para sus comunidades.

"Con #LaEscuelaEsNuestra, el recurso llega directo a la comunidad escolar para mejorar sus espacios. Organizados, madres, padres y docentes hacen posible escuelas dignas", expresó la secretaria.

Un trabajo conjunto por la educación

La Secretaría de Bienestar trabaja en estrecha coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para asegurar que las mejoras no solo sean estructurales, sino que impacten positivamente en el entorno pedagógico de las niñas, niños y jóvenes.

Los ejes principales de esta colaboración para 2026 incluyen:

Mantenimiento y rehabilitación: pintura, impermeabilización y mejora de instalaciones eléctricas.

Construcción de espacios: techumbres, bardas perimetrales y aulas nuevas.

Servicios básicos: garantizar agua potable y saneamiento en las zonas más vulnerables del país.

"Primero los pobres"

Bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de Bienestar continúa priorizando las zonas de alta marginación, cumpliendo con la premisa de "Primero los pobres". Con esta estrategia, el Gobierno de México busca que ninguna escuela quede en el olvido, transformando el entorno educativo desde la base social.

La secretaria Montiel concluyó haciendo un llamado a seguir fortaleciendo la organización comunitaria, asegurando que el empoderamiento del pueblo es el motor principal para construir un país más justo y equitativo.