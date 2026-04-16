Hallan en Oaxaca a bebé reportado como desaparecido; investigan trata de personas

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la localización y puesta a salvo del recién nacido identificado con las iniciales “N” “N”, quien fuera reportado como ausente desde el pasado 23 de marzo, en la capital de Oaxaca.

El recién nacido fue ubicado a 248 kilómetros de su hogar, en un domicilio de la colonia San Luis Rey, en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo, donde fue asegurado bajo los protocolos de protección a víctimas vulnerables.

Tras su localización, el bebé fue trasladado a la ciudad capital para quedar bajo el resguardo y custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En colaboración con esta y otras instancias estatales, se han activado los mecanismos de atención médica y psicológica para garantizar su bienestar superior.

Tras su localización, el bebé fue trasladado a la ciudad capital para quedar bajo el resguardo y custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Cortesía

La Unidad Especializada en Trata de Personas continúa con las indagatorias del expediente 8338/UETP/2026, centrando los esfuerzos en una mujer que ya fue identificada, quien presuntamente habría ofrecido diversas cantidades de dinero a cambio del bebé, aprovechando situaciones de vulnerabilidad familiar.

La ubicación del bebé correspondió a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y agentes de investigación luego de la comparecencia de la denunciante y tutora —abuela materna—, quien aportó datos clave sobre el paradero del menor de edad.

La FGEO reitera que la investigación sigue abierta para establecer la responsabilidad de todas las personas involucradas en estos hechos, priorizando en todo momento la integridad del menor de edad.

fdm