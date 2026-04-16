Susto en Tula: reportan explosión en refinería; Pemex dice que fue "incidente menor"

Un incidente registrado en la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula de Allende, provocó miedo entre habitantes de la región, luego de que pobladores reportaron una explosión y la posterior presencia de humo que fue visible a varios kilómetros a la redonda.

Incluso los vecinos de la zona difundieron imágenes y videos en redes sociales de lo ocurrido, demandando información sobre lo ocurrido y actuar en consecuencia.

Fue poco después de una hora que la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que en sus instalaciones ocurrió lo que calificó como un incidente.

En una publicación en redes sociales, informó que la situación fue controlada por su propio personal y negó que se tratara de un incendio de gran magnitud. A través de su cuenta oficial en la red social X, la compañía calificó como incorrectas las versiones que hablaban de un siniestro mayor dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el evento correspondió a un incidente menor en la Planta Hidrodesulfuradora, donde se registró presencia de humo. La situación, precisó, fue atendida de inmediato sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a la infraestructura.

Asimismo, Pemex aseguró que las operaciones en la refinería continúan con normalidad, cumpliendo con los programas establecidos de producción.

Por su parte, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos confirmó que el hecho fue atendido de manera interna por el personal de la refinería y reiteró que no existe peligro para la población, llama a la calma a mls habitantes.