Nicolás Pizarro y Broxel: La estrategia detrás del éxito en el Longines Global Champions Tour 2026

El Campo Marte se convierte nuevamente en el epicentro de la hípica mundial con el regreso del Longines Global Champions Tour (LGCT), la única parada en Latinoamérica del circuito más prestigioso del mundo. Para Nicolás Pizarro, el jinete mexicano mejor posicionado en el ranking internacional, esta cita representa el desafío más importante del año: defender la bandera nacional frente a los 30 mejores binomios del planeta.

Liderazgo en la pista y en la estrategia

Competir en casa no es solo un honor, sino una responsabilidad que Pizarro asume con un enfoque de alta precisión. Con el impulso de resultados consistentes en la temporada europea y norteamericana, el objetivo en la CDMX es claro: sumar puntos críticos para escalar en la élite mundial y consolidar a México como una potencia en el salto ecuestre.

Eugenio Garza, Federico Fernández, Nicolás Pizarro, Andrés Azcárraga y Ana Sofía Legorreta serán los mexicanos en el Longines Global Champions Tour México 2026

"Correr en el Campo Marte tiene una mística especial. No es solo una competencia; es una declaración de que México tiene el talento para estar en los podios más exigentes del mundo", señaló Pizarro.

El ecosistema de apoyo: la alianza con Broxel

La participación sostenida en un circuito de la magnitud del LGCT exige más que talento; requiere un ecosistema de respaldo sólido. En este sentido, la colaboración con Broxel ha sido fundamental. Esta alianza estratégica ejemplifica cómo la inversión privada y la tecnología financiera pueden potenciar el talento nacional, permitiendo que atletas de alto rendimiento cuenten con la estructura necesaria para competir en igualdad de condiciones ante potencias globales.

Asistentes participan en una activación de Broxel durante el Longines Global Champions Tour en Campo Marte, Ciudad de México, como parte de su presencia en el evento. Excélsior

Para Pizarro, contar con el respaldo de una empresa que abandera la innovación y la inclusión financiera es un reflejo de los valores que él busca proyectar en la pista: disciplina, visión y la capacidad de romper fronteras.

Puntos clave de la participación:

Representación nacional: Pizarro encabeza la delegación mexicana en la categoría CSI5*, la máxima exigencia del circuito.

Impacto global: El LGCT se transmite a más de 120 países, posicionando la marca México y a sus aliados estratégicos ante una audiencia de nicho de alto nivel.

Visión 2026: Este evento es un termómetro clave para los compromisos internacionales del cierre de año, donde la consistencia será la clave para el ascenso en el Longines Ranking.

El Longines Global Champions Tour México no solo celebra la excelencia deportiva, sino que reafirma el compromiso de figuras como Nicolás Pizarro y empresas como Broxel con la proyección internacional de la competitividad mexicana.