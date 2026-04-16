Nicolás Pizarro y Broxel: La estrategia detrás del éxito en el Longines Global Champions Tour 2026
El Longines Global Champions Tour México no solo celebra la excelencia deportiva, sino que reafirma el compromiso de figuras como Nicolás Pizarro y empresas como Broxel con la proyección internacional de la competitividad mexicana.
El Campo Marte se convierte nuevamente en el epicentro de la hípica mundial con el regreso del Longines Global Champions Tour (LGCT), la única parada en Latinoamérica del circuito más prestigioso del mundo. Para Nicolás Pizarro, el jinete mexicano mejor posicionado en el ranking internacional, esta cita representa el desafío más importante del año: defender la bandera nacional frente a los 30 mejores binomios del planeta.
Liderazgo en la pista y en la estrategia
Competir en casa no es solo un honor, sino una responsabilidad que Pizarro asume con un enfoque de alta precisión. Con el impulso de resultados consistentes en la temporada europea y norteamericana, el objetivo en la CDMX es claro: sumar puntos críticos para escalar en la élite mundial y consolidar a México como una potencia en el salto ecuestre.
"Correr en el Campo Marte tiene una mística especial. No es solo una competencia; es una declaración de que México tiene el talento para estar en los podios más exigentes del mundo", señaló Pizarro.
El ecosistema de apoyo: la alianza con Broxel
La participación sostenida en un circuito de la magnitud del LGCT exige más que talento; requiere un ecosistema de respaldo sólido. En este sentido, la colaboración con Broxel ha sido fundamental. Esta alianza estratégica ejemplifica cómo la inversión privada y la tecnología financiera pueden potenciar el talento nacional, permitiendo que atletas de alto rendimiento cuenten con la estructura necesaria para competir en igualdad de condiciones ante potencias globales.
Para Pizarro, contar con el respaldo de una empresa que abandera la innovación y la inclusión financiera es un reflejo de los valores que él busca proyectar en la pista: disciplina, visión y la capacidad de romper fronteras.
Puntos clave de la participación:
El Longines Global Champions Tour México no solo celebra la excelencia deportiva, sino que reafirma el compromiso de figuras como Nicolás Pizarro y empresas como Broxel con la proyección internacional de la competitividad mexicana.