Sheinbaum anuncia renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres; "ayudará a Morena"

Este jueves en el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentó su renuncia al cargo.

Lo anterior, mencionó la mandataria, con el propósito de apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la definición de las alianzas rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

En este contexto, la jefa de Estado refirió que la decisión le tomó por sorpresa por lo que hasta el día de hoy aún no sabe quién podrá sucederle en el cargo, pues refirió es una secretaría importante en la actual administración.

Ayer Citlali me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres y se va al partido. Casi me voy de espaldas, me dijo: hablé con Luisa María (Alcalde) y quiero ir a ayudarles al partido", señaló.

Sin dar mayores detalles, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México mencionó que Hernández Mora le refirió que había hablado con la actual dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, a quien le ofreció apoyarla en estas elecciones.

Ella, entiendo que en el 24, ayudó a las alianzas a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María le pidió si podía ayudarle en este tema, creo que le darán el nombramiento especial para que ella realice estas tareas", apuntó.

Perfil de Citlalli Hernández Mora

Carrera política de Citlalli Hernández Mora

2010 - 2012 Inicia su participación en movimientos sociales y estudiantiles, vinculándose a causas de izquierda y participación juvenil. 2015 Es electa diputada local en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal por el partido Morena. 2018 Es electa senadora de la República por Morena, representando a la Ciudad de México. 2020 Asume el cargo de Secretaria General de Morena, consolidando su liderazgo dentro del partido. 2023 - 2024 Participa activamente en la organización política rumbo a las elecciones federales, fortaleciendo la estructura partidista. 2024 Es designada como titular de la Secretaría de las Mujeres en México, impulsando políticas públicas en materia de igualdad de género.

Derivado de lo anterior, la primera presidenta del país aprovechó el momento desde el Salón Tesorería para elogiar el trabajo de la funcionaria y reiteró que siempre tendrá un espacio en el gobierno de México.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo apuntó que si algún integrante de su gabinete tiene intención de participar en el proceso de encuestas de Morena para obtener una candidatura, debe dejar ya su cargo para poderlo hacer.

Citlalli es excepcional, tengo la mejor opinión siempre, es una mujer muy brillante, trabajadora", mencionó.

Para cerrar el tema, la presidenta dijo que no ha avanzado en la posibilidad de que la actual presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, se integre a su administración.

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