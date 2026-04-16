Retomarán en México revisión del TMEC

El próximo lunes estará en México una delegación de Estados Unidos para continuar las rondas de revisión del Tratado Comercial, que iniciaron en abril en Washington, adelantó el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La delegación estadunidense estará encabezada por el Embajador Jamieson Greer, titular de la representación de Comercio de los Estados Unidos para el tratado comercial.

“Como ustedes saben, la primera ronda de conversaciones con miras a la revisión del Tratado se llevó a cabo en Washington en el mes de marzo; ahora corresponde que se haga esta ronda de conversaciones, que sería la segunda, en México.

“Va a haber sesiones para revisar sector por sector cosas que nos importan y nos interesan: acero y aluminio, industria automotriz, todo el sector agropecuario, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos. Temas como reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre los países. Y lo que dijimos desde la primera ronda: cómo vamos a reemplazar importaciones”, destacó Ebrard.

Puntualizó que si bien no se va a abordar el tema de la exportación de ganado mexicano a los Estados Unidos, sí habrá una mesa en temas agropecuarios donde podría ser expuesta esa problemática.

Añadió que en el transcurso del lunes, la delegación estadunidense acudirá a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ebrard anunció que, además, los días 7, 8 y 9 de mayo acudirá una

Delegación mexicana a Canadá para promover inversiones y el intercambio comercial.

“Tenemos inscritas, ya, más de 300 empresas mexicanas. Ya estamos organizando los B2B en Canadá. Y esto abarca desde farmacéutica, autopartes, aeronáutica, centros de datos, nuevas tecnologías, Inteligencia Artificial, todo lo que es energías limpias.

“La Secretaría de Economía ha publicado los detalles para todas las empresas, sean pequeñas, sean medianas o sean grandes, que quieran participar”, expuso el secretario.