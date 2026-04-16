El niño Christopher fue hallado muerto en su casa; lo reportaron como desaparecido

El 14 de abril en Silao amaneció con un silencio distinto, pesado, como si la comunidad entera hubiera contenido el aliento durante horas. La búsqueda de Christopher Armando, un niño de apenas dos años, había mantenido en vilo a vecinos, autoridades y voluntarios. Pero a las 11:32 horas del miércoles, la esperanza se quebró… El menor fue encontrado sin vida dentro de su propio hogar.

Todo comenzó la tarde del martes, cuando la rutina familiar se interrumpió abruptamente. Christopher se encontraba en casa bajo el cuidado de su padre y junto a sus hermanos mayores, mientras su madre, Yanet Dolores, cumplía con su jornada laboral. Fue alrededor de las 16:30 horas cuando notaron su ausencia.

La puerta del domicilio estaba abierta. El desconcierto derivó rápidamente en angustia. La posibilidad de que el menor hubiera salido a la calle o incluso sido sustraído encendió las alertas. En cuestión de minutos, la preocupación familiar se transformó en una movilización colectiva.

Las autoridades activaron la Alerta Amber, mientras elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, bomberos y fuerzas estatales desplegaban operativos en la zona. La búsqueda no se limitó a calles y viviendas, buzos del grupo UBAN de Celaya se sumergieron en una represa cercana a los campos deportivos, ante el temor de un desenlace aún más trágico.

Durante horas, la comunidad se volcó en apoyo. Vecinos recorrieron caminos, compartieron información en redes sociales y se sumaron a los esfuerzos oficiales. La noche cayó sin respuestas.

Cronología del caso Christopher Armando Martes, 16:30 h

Desaparición del menor en su domicilio en Silao; familia detecta puerta abierta. Martes, tarde-noche

Activación de Alerta Amber y despliegue de operativo con autoridades y buzos. Madrugada

Continúa la búsqueda con apoyo de voluntarios y difusión en redes sociales. Miércoles, 11:32 h

Hallazgo del menor sin vida dentro del aljibe de su vivienda. Miércoles, mediodía

Fiscalía inicia investigación; se presume accidente doméstico. Posterior

Gobierno de Silao brinda apoyo integral a la familia del menor.

El hallazgo que cambió todo…

Fue hasta la mañana siguiente cuando la tragedia se confirmó. Contra toda expectativa, el cuerpo del menor fue localizado dentro del aljibe de su propia vivienda, ubicada en la calle Real de la comunidad de San Antonio Texas.

El hallazgo provocó un profundo impacto. La escena fue resguardada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes iniciaron las diligencias correspondientes junto con personal del Servicio Médico Forense para determinar las causas exactas del fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el deceso habría sido consecuencia de un accidente en el hogar, aunque las autoridades subrayaron que será la investigación oficial la que esclarezca los hechos.

Acompañamiento a la familia

La presidenta municipal de Silao, Melanie Murillo Chávez, se mantuvo presente en la zona desde el inicio de la búsqueda. Tras confirmarse la muerte del menor, acudió personalmente al domicilio familiar para expresar sus condolencias y ofrecer respaldo directo.

Vecinos recorrieron caminos, compartieron información en redes sociales y se sumaron a los esfuerzos oficiales. Facebook/Melanie Murillo Chávez

En un mensaje público, la alcaldesa confirmó la noticia.

Cristopher ya fue encontrado al interior de su domicilio sin vida, presuntamente por un accidente en el hogar, sin embargo la Fiscalía del Estado se hará cargo de la investigación para esclarecer los hechos”.

Además, hizo un llamado a la sensibilidad colectiva en medio del duelo.

Les pido por favor empatía en estos momentos porque nadie estamos exentos de accidentes, así como agradezco a todas las personas voluntarias que apoyaron en la búsqueda... seguiremos atentos a este caso y como siempre a tu seguridad”.

El Gobierno Municipal anunció un acompañamiento integral para la familia, que incluye el pago de gastos funerarios y apoyo psicológico. La medida busca no solo atender la emergencia inmediata, sino también sostener a los familiares en el proceso de duelo.

Entre la solidaridad y la tragedia

La historia de Christopher Armando deja una huella profunda en Silao. Durante más de 18 horas, la comunidad mostró una capacidad de respuesta que trascendió las instituciones. Ciudadanos, cuerpos de emergencia y autoridades trabajaron hombro a hombro en una búsqueda que, aunque no tuvo el desenlace esperado, evidenció la fuerza del tejido social.

Sin embargo, el caso también expone la fragilidad de los entornos cotidianos. Un espacio tan familiar como el hogar puede convertirse en escenario de tragedia en cuestión de segundos. La narrativa oficial apunta a un accidente doméstico, pero la investigación en curso será clave para confirmar esta hipótesis.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato continuará con las indagatorias para esclarecer completamente lo ocurrido. Peritajes, testimonios y análisis forenses serán determinantes para establecer responsabilidades o confirmar la naturaleza accidental del hecho.

Mientras tanto, el Gobierno municipal ha reiterado su compromiso de actuar con responsabilidad, sensibilidad y cercanía ante situaciones que impactan a la ciudadanía.

En medio del dolor, el llamado es claro: acompañar a la familia desde el respeto y la empatía, evitando juicios apresurados y comprendiendo la dimensión humana de la tragedia.

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