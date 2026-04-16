Sincronía de Élite: Nicolás Pizarro, Broxel y Farino du Guinefort hacia la cima del Longines Global Champions Tour

En el mundo de la equitación de alto rendimiento, la victoria se construye sobre un ecosistema de precisión, confianza y visión estratégica. Tras conquistar el Campeonato Nacional de Gran Premio al cierre de 2025, el binomio integrado por el jinete olímpico Nicolás Pizarro y el ejemplar Farino du Guinefort, respaldados por la innovación de Broxel, se presenta en el Longines Global Champions Tour (LGCT) 2026 como el referente de excelencia para México.

Farino du Guinefort ha completado su evolución: de ser una joven promesa, hoy se consolida como el pilar técnico de Pizarro para enfrentar las exigentes pruebas de 1.60 metros. Esta progresión no es casualidad; responde a una planificación meticulosa donde la mentalidad del jinete y la potencia del caballo encuentran un soporte empresarial sólido.

Alianza por la Excelencia Internacional

La participación en la élite hípica mundial demanda una infraestructura que trascienda la pista. La alianza estratégica con Broxel ha sido el catalizador para que el proyecto deportivo de Pizarro alcance una nueva dimensión de estabilidad y proyección.

Eugenio Garza, Federico Fernández, Nicolás Pizarro, Andrés Azcárraga y Ana Sofía Legorreta serán los mexicanos en el Longines Global Champions Tour México 2026

"Competir al más alto nivel exige que cada pieza del engranaje sea perfecta. El respaldo de aliados como Broxel nos permite concentrarnos en la ejecución técnica y en poner el nombre de México en lo más alto del ranking global", destaca el equipo de comunicación del proyecto.

El Escenario: LGCT México

Con la llegada del Tour a la Ciudad de México —la única parada en Latinoamérica—, el tridente Pizarro-Broxel-Farino llega en su mejor momento físico y estratégico. La templanza de Farino en escenarios de máxima presión, combinada con la trayectoria de Pizarro, posiciona a este equipo como un contendiente de peso frente a los mejores jinetes del mundo.

Asistentes participan en una activación de Broxel durante el Longines Global Champions Tour en Campo Marte, Ciudad de México, como parte de su presencia en el evento. Excélsior

Más que un patrocinio, esta unión representa la convergencia de valores compartidos: la búsqueda de la perfección en el desempeño, la resiliencia y la ambición de liderazgo en mercados globales.