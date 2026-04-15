Detienen a pareja en Ciudad Juárez, serán extraditados a EU por tráfico de menores

Un hombre y una mujer fueron detenidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, para ser extraditados a los Estados Unidos, donde se les persigue por delitos de tráfico de menores.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que, como resultado de un operativo binacional México-Estados Unidos, se logró la detención de la pareja con órdenes de extradición vigentes hacia los Estados Unidos de América.

Los hechos se registraron en la colonia Corregidora, donde elementos del Grupo Especial de Detectives de la SSPE, en coordinación con la Agencia INTERPOL y Homeland Security Investigations (HSI), dieron cumplimiento a órdenes de detención con fines de extradición internacional.

Las personas detenidas son Elia Susana Á.V, de 51 años de edad, y Daniel G.A, de 50, quienes cuentan con órdenes de extradición relacionadas con delitos de asociación delictuosa, tráfico de menores y tráfico de personas.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez, donde permanecerán bajo resguardo, para posteriormente ser trasladados al Aeropuerto Internacional Abraham González y continuar con el proceso de extradición hacia la Ciudad de México, donde la autoridad competente dará seguimiento legal correspondiente.

Detienen a tres hombres por delitos contra la salud

Durante los operativos conjuntos efectuados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, detuvieron a tres hombres en diferentes intervenciones por delitos contra la salud, al ser encontrados en posesión de droga, uno de ellos con más de dos kilogramos de mariguana.

La primera intervención fue en las calles Agustín Melgar y Chihuahua de la colonia República, en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde se detuvo a Arturo Ibrai M. P., de 21 años de edad, quien traía entre sus pertenencias 7 envoltorios de plástico que contenían cristal con un peso de 5.31 gramos.

Otra intervención efectuada la tarde de ayer martes, fue en las calles Francisco Zamacona y 21 de marzo, de la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde se detuvo a Mercedes O. P., de 53 años de edad, a quien le encontraron un envoltorio de plástico que contenía 25.21 gramos de cristal y otro envoltorio con 12.60 gramos de mariguana.

Por otra parte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron en las calles 5ª y Morelos de la colonia Centro en la ciudad de Madera, a Luis Ángel P. D., de 47 años de edad en posesión de un costal con 2.870 gramos de mariguana.

Los detenidos, así como la droga asegurada fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición de agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

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JCS