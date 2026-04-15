Trabajo entre México y EU redujo muertes por sobredosis en la unión americana

El embajador Ronald Johnson informó que producto de las acciones emprendidas en México y Estados Unidos contra las bandas que trafican drogas, durante el primer año de la administración Trump, se logró reducir el número de casos de muertes por sobredosis en la unión americana.

El diplomático compartió fotografías de decomisos de drogas por parte de fuerzas de seguridad de ambos países.

Para finales de 2025, en el primer año de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35% en comparación con el pico registrado en 2023, de acuerdo con datos preliminares de los CDC. Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”.

Por otro lado, destacó el operativo del Departamento de Justicia a través del cual se logró el arresto de cuatro personas con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, todos miembros de la misma familia, tres de ellos inmigrantes ilegales.

El grupo está acusado por un gran jurado federal de 29 cargos por tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas de fuego, incluidas las llamadas “armas fantasma” sin números de serie.

Acciones como esta contra el Cártel de Sinaloa reafirman el compromiso de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump para poner fin al azote de las drogas sintéticas y detener el flujo de armas de fuego ilegales. También dejan claro que los criminales serán llevados a rendir cuentas y no tendrán dónde esconderse cuando nuestros países trabajen juntos.

Para finales de 2025, en el primer año de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35% en comparación con el pico registrado en 2023, de acuerdo con datos preliminares de los CDC. Desmantelar a los cárteles,… pic.twitter.com/lgPcvwdxYC — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 15, 2026

jcp