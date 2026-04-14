Intentan secuestrar a dueño de tortillería, se opone y lo matan de 12 balazos

El dueño de una tortillería se resistió a un asalto y fue asesinado de al menos 12 balazos esta mañana en la colonia Las Cruces, del municipio de Amozoc, Puebla.

De acuerdo con reportes, alrededor de las 05:00 horas, un grupo armado integrado por seis sujetos, a bordo de dos vehículos, llegó hasta la tortillería e intentó llevarse a uno de los dueños del comercio, pero se resistió y fue asesinado en el lugar.

Tras escucharse las ráfagas, vecinos dieron aviso a las autoridades, pero al llegar al lugar sólo encontraron el cuerpo sin vida del dueño de la tortillería, quien quedó tendido en la vía pública, al cruce de la calle 13B Sur con la esquina 7B Poniente.

🔴Durante la madrugada, sujetos armados asesinaron a un hombre afuera de una tortillería en la col. Tres Cruces en el municipio de #Amozoc.



Continúa un fuerte operativo policiaco en la zona.#Puebla pic.twitter.com/yjnULvJ345 — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) April 14, 2026

Se sabe que la víctima era un joven de 26 años, identificado como José Ángel, quien tras el ataque quedó sin vida en las inmediaciones de la tortillería.

Hasta el lugar se dieron cita elementos de la Policía Municipal y de la Estatal para acordonar la zona, mientras que peritos se encargaron de recabar indicios y hacerse cargo del cuerpo.

En el lugar de los hechos se localizaron 12 casquillos percutidos calibre 5.56 milímetros.

Sujeto estrangula a una niñera

Por ABC Noticias

En Monterrey, Nuevo León, un hombre acusado de matar a una mujer de 34 años, quien fue localizada estrangulada en una vivienda de la colonia Central, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por un juez.

El imputado, identificado como Neri Alexander “N”, fue capturado el pasado domingo 12 de abril por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en cumplimiento de una orden de aprehensión; ahora enfrenta el delito de feminicidio por la muerte de la mujer localizada sin vida el 1 de abril en un inmueble marcado con el número 350 A de la avenida Rodrigo Gómez.

De acuerdo con la investigación integrada por la Unidad Especializada en Feminicidios, el presunto mantenía una relación sentimental con la víctima y habría aprovechado ese vínculo de confianza para ingresar al domicilio donde ocurrieron los hechos.

Aunque hasta el momento no se ha precisado el motivo de la agresión, las indagatorias apuntan a que dentro de la vivienda el hombre ejerció violencia física y verbal contra la mujer, a quien presuntamente golpeó y mantuvo incomunicada en una de las habitaciones.

Según la carpeta de investigación, posteriormente la sometió por la fuerza y la estranguló hasta asesinarla. El dictamen pericial realizado por el Servicio Médico Forense estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Durante la audiencia de imputación, el agente del Ministerio Público expuso ante el juez los elementos reunidos en la investigación para sostener la presunta participación del hombre en el crimen, solicitando su vinculación a proceso.

Tras analizar los elementos expuestos por la Fiscalía, el juez determinó iniciar proceso penal contra el acusado por feminicidio y le impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá en un penal estatal mientras continúa el procedimiento judicial.

Además, la autoridad judicial estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria dentro del proceso.

jcp