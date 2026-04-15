Presidenta de la Cámara de Diputados respalda política pro fracking

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, manifestó su respaldo a la decisión del gobierno federal de usar el fracking como técnica de extracción de gas natural.

Al fijar una postura al respecto, la parlamentaria de Acción Nacional sostuvo que “México tiene la oportunidad de avanzar hacia una verdadera soberanía energética, aprovechando de manera responsable sus recursos naturales”.

Consideró que “la definición pudo haber sido antes, pero avanza en la dirección correcta al asumir la necesidad de fortalecer la producción nacional de gas natural”.

Definió la diputada presidenta que la exploración y extracción de gas natural es una vía estratégica para fortalecer la seguridad energética, reducir la dependencia del exterior y garantizar el abasto que demanda el desarrollo del país.

“Con responsabilidad ambiental, certeza jurídica y eficiencia en la ejecución, México puede consolidar una política energética sólida que fortalezca su desarrollo y estabilidad en el largo plazo”, planteó.

Sostuvo la parlamentaria que la participación de la iniciativa privada, en un esquema donde los recursos siguen siendo propiedad de la nación, permitirá detonar inversión, innovación y fortalecer a Petróleos Mexicanos, incrementando la capacidad productiva de nuestro país.

La diputada López Rabadán señaló que “este proceso debe realizarse con estricto apego a las normas ambientales y bajo los más altos estándares técnicos y regulatorios, asegurando la protección del entorno y de las comunidades”.

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JCS