Ataque armado en Tuxpan deja dos muertos frente a una escuela; eran padre e hija

TUXPAN.- Un ataque armado en plena zona escolar de Tuxpan dejó sin vida a un padre de familia y a su hija menor, además de un niño gravemente herido. El hecho ocurrió alrededor de las ocho de la mañana, cuando Luis Martínez Guzmán, de 35 años, trasladaba a sus hijos de 8 y 12 años a la escuela primaria José Vasconcelos.

De acuerdo con las primeras diligencias, Martínez Guzmán acababa de llegar al plantel, ubicado en la colonia Infonavit Puerto Pesquero, para dejar a los menores, cuando sujetos armados lo interceptaron y abrieron fuego de manera directa contra el automóvil Fiat rojo en el que viajaban.

El hombre murió de forma instantánea dentro del vehículo, sus hijos también recibieron disparos por estar todavía en el vehículo, apenas iban a bajar del vehículo para ir a la escuela.

El menor de 8 años recibió impactos en ambas piernas, mientras que su hermana sufrió heridas graves en el abdomen. Peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado contabilizaron al menos quince impactos de bala en la carrocería del vehículo, evidencia de la violencia con la que se perpetró el ataque.

La niña fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde pese a la intervención médica murió al mediodía. Su hermano permanece internado bajo atención especializada.

El ataque, ocurrido en un horario de máxima afluencia escolar, provocó pánico entre padres de familia, docentes y estudiantes que se encontraban en el área. Elementos policiacos acordonaron la zona y activaron un operativo de búsqueda, mientras la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

La población tuxpeña lamentó lo ocurrido dado que el ataque se suscitó frente a la escuela, lo que hizo que varios menores y padres de familia presenciaran la escena, cuestionaron la falta de garantías de seguridad para los pequeños estudiantes y para las familias en general.