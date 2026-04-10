Detienen a exfuncionario por desvío de medicamentos oncológicos en Chihuahua

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) cumplimentó una orden de aprehensión en contra del excoordinador Estatal de Almacenes y Farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud, por el presunto delito de peculado agravado.

El exfuncionario, identificado con las iniciales A.V. CH., es señalado por participar en el desvío de medicamentos oncológicos de alto costo durante el cierre de la administración pasada y su captura se realizó el pasado lunes, en un operativo realizado por elementos de la Policía de Investigación estatal.

La investigación, originada por una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), establece que el 10 de septiembre de 2021 el imputado presuntamente dispuso de manera indebida de fármacos especializados como Pegfilgrastim y Trastuzumab, cuyo valor unitario supera los 107 mil 800 pesos.

Estos insumos son críticos para el tratamiento de pacientes con cáncer, especialmente en la niñez; el primero permite recuperar defensas tras quimioterapias para evitar infecciones mortales, mientras que el segundo es un tratamiento dirigido a combatir células cancerosas altamente agresivas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, A.V. CH. habría actuado en contubernio con otros funcionarios del sector salud para elaborar recetas médicas apócrifas. El esquema consistía en prescribir y suministrar estos fármacos sin una justificación clínica válida, beneficiándose económicamente de medicamentos que nunca llegaron a los pacientes que los necesitaban.

Se detectó, por ejemplo, una receta fechada el 01 de septiembre de 2021 que contenía tratamientos que no correspondían a ningún diagnóstico acreditado en los archivos del Instituto, materializando así el daño patrimonial y social.

El Fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, calificó el acto como un hecho que lastima profundamente a la sociedad, señalando que el robo de estos tratamientos representa arrebatar la esperanza de vida a familias vulnerables.

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