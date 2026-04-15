Se queda en prisión por robarle más de 200 mil pesos a taquero

Por su presunta participación en un robo cometido a un taquero de Jalisco en la colonia Alta Gracia de Zapopan, Luis Ángel “N” fue capturado mediante orden de aprehensión y vinculado a proceso con los datos de prueba obtenidos por las autoridades.

La Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada detalló que Luis Ángel “N” está señalado como presunto partícipe del robo ocurrido el pasado 21 de febrero y por el cual se emitió una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada recientemente por parte Policías de Investigación adscritos a la unidad de investigación referida.

De las investigaciones se desprende que el día de los hechos el ahora vinculado arribó al domicilio de una persona con la presunta intención de entregar carne, ya que la víctima es de oficio taquero.

No obstante, al ingresar al lugar para obtener el dinero, llegaron otros dos masculinos, quienes al parecer lo despojaron del efectivo contenido en una caja fuerte, llevándose un botín de aproximadamente 206 mil 500 pesos.

Las labores de inteligencia arrojaron que el señalado presuntamente se encontraba en contubernio con las personas que de manera activa cometieron el ilícito, por lo que se solicitó y obtuvo el mandato judicial ya ejecutado.

Luego de que un juez de control valorara los datos de prueba obtenidos por personal de la unidad de investigación y aportados en audiencia por parte de un agente del Ministerio Público, el detenido fue vinculado a proceso.

Y como medida cautelar solicitada, permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un año mientras continúan las indagatorias hasta lograr una sentencia.

Detienen a sujeto por robo a casa habitación

Por el presunto robo de más de 150 mil pesos ocurrido en una casa habitación de la colonia General Real en Guadalajara, el presunto responsable fue identificado y capturado.

Héctor “N” está señalado por hechos ocurridos el pasado 27 de febrero en un domicilio de la citada colonia, cuando se presume ingresó junto con otros dos hombres para cometer el robo de diversos objetos, valuados en aproximadamente 153 mil pesos.

De acuerdo con las investigaciones, ese día Héctor “N” y otros dos hombres cometieron el robo ingresando de manera ilegal al domicilio. La ofendida pudo observarlos e identificó al señalado como uno de los dos que salía del domicilio con sus pertenencias, mientras un tercer partícipe esperaba en un auto en el cual huyeron.

Las indagatorias permitieron identificarlo y solicitar una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada por Policías de Investigación de la referida unidad mediante la implementación de un operativo. Tras ello, fue presentado ante el juzgado que lo requería, quien al valorar los datos de prueba resolvió su vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un año, mientras avanzan las indagatorias hacia una sentencia y a la captura de las demás personas involucradas.

JCS