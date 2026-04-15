Desaparece recién nacido en Oaxaca; fiscalía indaga red de trata y posible implicación familiar

La desaparición de un recién nacido en Oaxaca encendió las alertas de las autoridades. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) activó de inmediato los protocolos de búsqueda y emitió una Alerta Amber para dar con el paradero del menor identificado con las iniciales N.N.

De acuerdo con la investigación, el bebé fue visto por última vez el pasado 23 de marzo en la agencia Donají, en la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, fue hasta el 14 de abril cuando se presentó la denuncia formal, lo que detonó un despliegue urgente de las autoridades.

Línea de investigación: posible trata de personas

Las indagatorias preliminares han encendido una de las hipótesis más graves: la posible comisión del delito de trata de personas.

La Fiscalía informó que el caso es atendido por un equipo multidisciplinario, mientras que la Unidad Especializada en Trata de Personas (UETP), adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto, abrió la carpeta de investigación 8338/UETP/2026.

Sospechas apuntan al entorno cercano

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es que los primeros indicios señalan que la desaparición podría estar vinculada al propio núcleo familiar, en posible colaboración con un tercero.

Esta línea de investigación ha intensificado las labores de inteligencia, con el objetivo de ubicar tanto al menor como a los probables responsables.

Operativo en marcha para localizar al menor

La FGEO mantiene activos operativos de búsqueda en distintos puntos del estado, además de trabajos coordinados para rastrear información clave que permita dar con el paradero del recién nacido.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a la localización del menor.

vjcm