Aprueba Congreso de Querétaro reforma Judicial 

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, afirmó que su estado mantiene indicadores positivos en seguridad, economía y transparencia, posicionándose como uno de los más seguros del país, con reducciones significativas en delitos como homicidio y robo, además de cero secuestros.

“En todos los sectores, Querétaro sigue siendo el estado de las buenas noticias, el corazón de las buenas noticias del país. Si tú ves a Querétaro en temas, por ejemplo, de seguridad, somos el cuarto lugar más seguro del país. Hemos podido bajar, por ejemplo, 50% de homicidios, llevamos cero secuestros. El tema de la extorsión es solamente virtual. Tenemos un ecosistema se seguridad que nos permite hasta el día de hoy tener un lugar seguro para vivir”, resaltó.

En materia económica, destacó que Querétaro registra crecimiento sostenido, altos niveles de inversión y finanzas públicas transparentes, sin observaciones federales durante más de siete años. Señaló que la generación de empleo es el principal motor de bienestar social, por encima de los programas asistenciales.

Respecto a la reforma judicial, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, explicó que el estado implementó un modelo propio que, aunque cumple con la Constitución, introduce mecanismos diferenciados, como la selección técnica de jueces mediante un instituto autónomo y el fortalecimiento de medios alternativos de solución de controversias.

“Podemos estar o no estar de acuerdo con la reforma judicial, yo creo que todo lo que se haga por tener más justicia, una justicia profesional, es bueno. en Querétaro quisimos hacer una reforma a la queretana, cumpliendo lo que nos manda la constitución”, dijo.

El gobernador de Querétaro, subrayo que hay tres cosas muy distintas que los hacen tener una ventaja competitiva:” uno, el perfil de los jueces”, es decir “gente capaz, que sea filtrado por un instituto autónomo de la parte judicial que va a decir quiénes pueden ser o no participes en una elección y que garantice que las personas que van a estar en la boleta sí sea una persona capaz y honesta”.

En el plano político, defendió la importancia de la democracia “lo más caro que nos puede pasar es perder la democracia. Tú y yo nacimos en un México sin democracia y sabemos lo que es eso. Y creo que esta nueva generación no lo sabe. Y democracia que no se defiende, no existe”.

Rechazó versiones sobre acuerdos entre gobernadores y destacó la necesidad de que los partidos, particularmente el PAN, retomen su vínculo con la ciudadanía desde lo local, “yo creo que mi partido, que es un partido que salió de los ciudadanos, tiene que volver a los ciudadanos”.