Buscan proteger a menores en entornos digitales

Con la aprobación de todas las fuerzas políticas, el diputado Raúl Bolaños-Cacho presentó una iniciativa para enfrentar la trata de personas en entornos digitales, donde advirtió que el fenómeno del grooming ha rebasado a la sociedad. Señaló que niños y adolescentes están expuestos a riesgos que comienzan con interacciones aparentemente inofensivas en redes sociales.

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El legislador de la bancada del Partido Verde advirtió que el problema puede escalar rápidamente hacia formas graves de violencia. En sus declaraciones, explicó que el grooming implica persuasión, manipulación y engaño por parte de adultos para obtener contenido sexual o captar a menores con fines de explotación. Además, subrayó que, aunque no siempre hay contacto físico, el daño psicológico y emocional es profundo.

La propuesta plantea cuatro ejes: coordinación entre los tres niveles de gobierno, implementación de protocolos en plataformas digitales, fortalecimiento de la atención a víctimas y acciones preventivas. También contempla reformas a la Ley de Trata de Personas, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Para concluir, afirmó que esta iniciativa busca ordenar la acción pública y obligar al Estado a implementar una estrategia integral, con miras a reforzar sanciones en una segunda etapa.