IA invade universidades en México: 8 de cada 10 estudiantes la usan para escribir… y miles para desahogarse

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa y se convirtió en rutina dentro de las universidades en México: 8 de cada 10 estudiantes la utilizan para redactar textos académicos, mientras que más de 91 mil jóvenes recurren a ella como apoyo emocional, reveló la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de Inteligencia Artificial en la Educación Superior.

El dato coloca dos fracturas al mismo tiempo dentro del sistema universitario: la escritura académica dejó de ser exclusivamente humana y la contención emocional de decenas de miles de estudiantes está migrando hacia sistemas automatizados.

En ese contexto, autoridades educativas pusieron sobre la mesa dos tensiones que atraviesan todo el diagnóstico.

IA lleva a replantear evaluación educativa

El uso masivo de inteligencia artificial para tareas, ensayos y trabajos escolares está obligando a replantear uno de los pilares de la educación: la forma de evaluar. Ya no es posible seguir evaluando el aprendizaje como si la inteligencia artificial no existiera.

"La evaluación educativa debe transitar de la verificación de productos hacia la demostración de competencias, la capacidad de argumentar, resolver problemas, tomar decisiones fundamentadas, colaborar y aprender de forma autónoma. Este rediseño no implica renunciar al rigor académico, sino transformarlo.

"Para ello, las instituciones y los docentes necesitan abrir un debate amplio, serio y contextualizado sobre qué evaluar, cómo hacerlo y qué tipo de aprendizajes vale la pena promover en una era atravesada por la inteligencia artificial", planteó el secretario de Educación, Mario Delgado.

El mensaje es claro: ya no basta con entregar un ensayo, ahora importante demostrar habilidades como argumentación, resolución de problemas, pensamiento crítico y aprendizaje autónomo.

Sin embargo, el sistema no avanza al mismo ritmo. Tres de cada cuatro estudiantes y docentes desconocen si existen reglas claras sobre el uso de IA en sus universidades, lo que deja un vacío en plena transformación digital.

Profesores rezagados frente a alumnos digitales

La brecha también se refleja en la capacitación:

Solo 4 de cada 10 docentes han recibido formación en inteligencia artificial.

han recibido formación en inteligencia artificial. El resto la usa sin preparación formal o sin acompañamiento institucional.

Mientras tanto, más del 60% de estudiantes y profesores ya la utilizan de forma frecuente, consolidando su papel como herramienta cotidiana, pero la adopción también es desigual, pues las universidades tecnológicas y politécnicas reportan los niveles más altos de uso, mientras que las universidades interculturales presentan los más bajos, ampliando las brechas dentro del sistema.

El impacto es directo: los modelos tradicionales basados en tareas escritas están quedando obsoletos frente a una tecnología que ya participa en su elaboración.

Principales usos de la IA para apoyo emocional Especial

IA como "terapia": el dato que enciende alertas

Más allá del aula, la inteligencia artificial está ocupando un espacio inesperado. El 9% de los estudiantes —más de 91 mil jóvenes— la utiliza para hablar de ansiedad, tristeza o estrés, pedir consejos o incluso evaluar si necesitan ayuda psicológica.

No es un uso marginal. Es una señal de fondo: los estudiantes están trasladando su bienestar emocional hacia plataformas automatizadas, trasladando así funciones de acompañamiento que antes eran humanas.

Uso de la IA con fines de apoyo emocional Especial

Universidades: entre la regulación y el rezago

La encuesta —levantada en 2 mil 900 instituciones, con más de 1.5 millones de estudiantes y 163 mil docentes— es el ejercicio más amplio a nivel mundial en su tipo. Los resultados muestran una realidad contundente:

9 de cada 10 conocen la inteligencia artificial

conocen la inteligencia artificial 79% de estudiantes la usa para escribir

la usa para escribir 76% de docentes la emplea en contenidos

la emplea en contenidos Su adopción es mayor en universidades tecnológicas y politécnicas

Y menor en universidades interculturales, ampliando la brecha educativa

Frente a este escenario, la Secretaría de Educación Pública plantea un giro: regular en lugar de prohibir, para lo cual presentó en decálogo de principios. El reto no es frenar la inteligencia artificial, sino integrarla con reglas claras, actualizar planes de estudio y redefinir qué significa aprender en una era donde el conocimiento ya no es exclusivamente humano.

vjcm