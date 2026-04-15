Anfitriones de estancias turísticas presentan #EstasEnTuCasa ante llegada de visitantes por el Mundial

Ante la llegada estimada de 5.5 millones de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026, anfitriones de estancias turísticas en la capital del país presentaron la campaña #EstasEnTuCasa, una iniciativa que busca posicionar la hospitalidad como eje de la experiencia turística, independientemente del tipo de alojamiento que cada persona elija.

La campaña surge en la fase final de preparación de la ciudad rumbo al torneo deportivo, en un contexto de alta demanda de hospedaje. De acuerdo con datos del sector, tan solo en la Ciudad de México existen más de 26 mil alojamientos activos en esquemas de corta estancia, lo que amplía la capacidad de atención a visitantes durante eventos de gran escala.

“México está por recibir al mundo y estamos listos en sumar esfuerzos para que la ciudad y el país estén a la altura de lo que representa un evento global como el Mundial”, señalaron anfitriones de estancias turísticas agrupados y que en su conjunto suman aproximadamente 66,800 fuentes de empleo.

La iniciativa plantea que la experiencia turística en la ciudad no está definida por el tipo de hospedaje, ya sea en sector tradicional como hoteles o estancias turísticas, lo importante señalaron es la hospitalidad y la forma en que se recibe a los visitantes, dijeron al reconocer que la hospitalidad es un rasgo presente tanto en hoteles como en viviendas particulares “si hay algo que caracteriza al mexicano a nivel mundial es su hospitalidad”.

En ese sentido, los anfitriones destacaron que su actividad permite ampliar la cobertura del turismo hacia colonias y barrios donde no hay infraestructura hotelera tradicional, integrando a comercios locales y economías familiares en la dinámica de recepción de visitantes.

“Quienes recibimos visitantes todos los días sabemos que la experiencia turística no empieza en un edificio, sino en la forma en que se recibe a alguien. Esa es la fortaleza de México, y debemos cuidarla entre todos”.

Anfitriones recalcaron la importancia de su participación en la economía de la ciudad, “las estancias turísticas contribuyen a la recaudación vinculada al turismo, al aportar una tasa del 5% al impuesto sobre hospedaje 1.5% más que lo aportado por los hoteles, además de contar con mecanismos fiscales aplicables a exclusivamente a esta actividad” con lo que aseguraron la recaudación fiscal en esta temporada será importante para la capital.

Bajo el concepto “México no se divide por dónde te hospedas; México se construye por quienes te reciben”, la campaña busca centrar la conversación pública en la experiencia del visitante y en la diversidad de la oferta turística de la capital.

En este contexto, la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, ha señalado —en el marco de la política turística rumbo a 2026— que el Gobierno capitalino impulsa una estrategia para posicionar a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos a nivel global, con el objetivo de convertir al turismo en un eje de transformación en beneficio de la ciudadanía y garantizarlo como un derecho.

Al hacer un balance de la política turística, la funcionaria indicó que hacia este 2026 esta actividad se consolidará como un componente central del desarrollo de la capital, en el marco de la estrategia impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para fortalecer la proyección internacional de la ciudad más allá de su papel como sede mundialista.

Frausto Guerrero llamó de manera reciente a los actores del sector a diversificar y descentralizar la oferta turística, al señalar que “esta ciudad tiene en su diversidad su mayor riqueza, pero es necesario conocerla, promoverla y ampliar la oferta para incrementar la estancia de los visitantes”.

Por lo anterior, la campaña #EstasEnTuCasa dijeron los anfitriones, se alinea con la estrategia de diversificación y fortalecimiento del turismo en la Ciudad de México, al destacar la hospitalidad como un elemento central de la experiencia del visitante y la participación de distintos modelos de alojamiento.