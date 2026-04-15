México registra dos muertes y 238 casos de miasis por gusano barrenador

A un año de que se registró el primer caso de miasis en humanos por gusano barrenador (Cochliomyia Hominivorax), México sumó un total de 238, de acuerdo al informe epidemiológico de la Secretaría de Salud con corte al 4 de abril.

Lo anterior, se debió a que en una semana 17 personas recibieron atención médica por presentar esta infestación parasitaria.

Cabe señalar que fue el 17 de abril de 2025, cuando se confirmó el primer caso de miasis en una mujer de 77 años de edad del municipio de Acacoyagua, Chiapas.

¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES DE PRESENTAN CASOS?

Con el 52 % de los casos, la entidad Chiapaneca, sigue presentando el mayor número al confirmar 120 registros.

No obstante, son 12, el total de entidades afectadas:

Chiapas: 120 casos

Chiapas: 120 casos Yucatán: 23

Oaxaca: 21

Veracruz: 21

Quintana Roo: 12

Guerrero: 12

Tabasco: 8

Campeche: 8

Puebla: 5

San Luis Potosí: 4

Estado de México: 2

Michoacán: 2

ZONAS RURALES SIGUEN SIENDO LAS MÁS AFECTADAS

De acuerdo al “Panorama Epidemiológico de Miasis por C. hominivorax en humanos 2026, México” del total de casos confirmados el 68 % fueron identificados dentro de poblaciones rurales y el 32 % en zonas urbanas.

El 54 % de los pacientes no reportó haber tenido contacto con animales, mientras que el 46 % si tuvo antecedente de contacto principalmente con exposición a caprinos y caninos.

Con el 52% de los casos, la entidad Chiapaneca, sigue presentando el mayor número. Cuartoscuro/Isabel Mateos Hinojosa

Con respecto al género, los hombres representaron el 72 % de todos los pacientes.

Por grupo de edad, los mayores de 60 años concentraron el 61 % de los casos confirmados y la edad promedio fue de 54 años en un rango de 12 a 93 años.

La Miasis por C. hominivorax en humanos, afecta principalmente a los hombres, así como a los mayores de 60 años. La reproducción del insecto está estrechamente asociada con la presencia de animales de sangre caliente. Por ello, un incremento en los casos de miasis animal suele correlacionarse con un aumento en los casos humanos. Las miasis humanas son más frecuentes en poblaciones rurales”, explicó la dependencia federal.

MUERTES POR COMPLICACIONES

De acuerdo al boletín epidemiológico correspondiente a la semana 13 , en este año ya se confirmaron dos decesos en pacientes con miasis por gusano barrenador: uno en Oaxaca y otro más en Yucatán.

Y aunque no se presentó la sumatoria del total de fallecimientos, es importante señalar que el año pasado, 5 personas ya habían perdido la vida: cuatro en Chiapas y una en Campeche.

En estos casos , la Secretaría de Salud, enfatizó que las muertes fueron consecuencia de complicaciones que presentaron los pacientes por enfermedades que ya tenían, por lo cual, las defunciones no fueron directamente ocasionadas por la infestación parasitaria.

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