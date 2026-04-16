Denuncian 95% de impunidad en asesinatos de ambientalistas

El año pasado, diez personas defensoras del medio ambiente y el territorio fueron asesinadas en México, dos mujeres y ocho hombres, en los estados de Jalisco (3), Oaxaca (2), Morelos (1), Michoacán (1), Guerrero (1) y Puebla (1), sin que exista, en la mayoría de los casos, al menos una investigación en curso, por lo que se estima que existe entre 90 y 95 por ciento de impunidad.

De acuerdo al 12° Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, la cifra de víctimas mortales descendió notablemente, lo que convierte a 2025, en el segundo año menos letal de la década, en contraste con 2024, que se sitúo como el segundo año con más homicidios al sumar 25, aunque se reportaron también tres desapariciones.

Es importante resaltar que este año no se tuvo registro de ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado. Al respecto, se debe precisar que la falta de datos no necesariamente implica que este tipo de agresión no haya ocurrido", indica el reporte elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Por el contrario, en 2025, incrementaron notoriamente los eventos de agresión con respecto a 2024, al contabilizarse 135 (43 por ciento más), y 314 agresiones específicas (33 por ciento más).

Según la metodología del informe, los eventos de agresión se refieren a sucesos violentos en concreto, por ejemplo, un ataque armado o una detención arbitraria, que ocurren en lugares y fechas determinadas, mientras que las agresiones específicas son el número de violaciones a los derechos humanos que se profirieron durante los hechos.

El reporte de CEMDA revela que, en 2025, las agresiones específicas crecieron un 33% Especial

Estas cifras colocan al 2025 como el segundo año con más eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras, sólo por detrás del año 2022, cuando ocurrieron 197 eventos”, destacó Gustavo Alanís, fundador y director ejecutivo de CEMDA.

¿Quiénes son los agresores?

Una vez más, el principal agresor fue el Estado Mexicano en sus distintos órdenes de gobierno, al participar en 76 eventos (56.2 por ciento), seguido por la delincuencia organizada con 13 eventos (9.6 por ciento), y enseguida las empresas privadas con 12 eventos (8.8 por ciento).

En el año 2025, entre las formas más utilizadas para atacar a las personas y comunidades defensoras estuvieron la estigmatización, la intimidación y la difamación.

Durante este periodo se documentaron 90 agresiones específicas de estigmatización, 42 agresiones de intimidación y 37 de difamación, lo que en total asciende al 53.8 por ciento del total de las agresiones documentadas.

Las entidades que concentraron el mayor número de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla 20 y Oaxaca 17.

El 2025 se perfila como el segundo año menos letal de la década para los defensores del territorio. Especial

Los integrantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de comunidades fueron quienes sufrieron más eventos de agresión.

Los sectores de mayor riesgo son el hídrico con 29 eventos de agresión; biodiversidad 22 eventos; vías de comunicación 18 y sector energético 16.

En cuanto a la identidad cultural de las víctimas, las comunidades indígenas que más recibieron ataques fueron las nahuas, zapotecas y mazatecas.

"En 2025 destacó particularmente el aumento de ataques en contra de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones son agredidos con motivo de sus actividades de defensa y acompañamiento de casos de derechos humanos ambientales.

Desde distintas autoridades del Estado se impulsa una narrativa encaminada a deslegitimar la labor de la sociedad civil, utilizando un discurso estigmatizante.

Las agresiones se han producido tanto de forma física como virtual, incrementándose el uso de plataformas digitales creadas, no para brindar información, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil ya reconocidas por su labor de defensa, entre las que se incluye a Oceana, Greenpeace, Nuestro Futuro, Oxfam, Fundar y CEMDA", puntualiza el informe.

Recomendaciones

Gustavo Alanís, fundador y director ejecutivo de CEMDA, reiteró su preocupación por la falta de una política pública que desde el gobierno ponga en el centro a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la riqueza natural del país.

Señaló que este reporte plantea una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal, estatales y municipales, al poder legislativo, a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y estatales, así como a empresas privadas, a fin de poder garantizar un entorno seguro y propicio para que los ambientalistas realicen su labor de manera libre y segura.

Aunque las muertes de defensores bajaron en 2025, la violencia institucional se disparó. Especial

"Hay que entrarle a desterrar la impunidad brutal que hay en México, porque México tiene un compromiso con el Acuerdo de Escazú, en el artículo 9, que habla de los defensores ambientales. México tiene una obligación de prevenir, de investigar y de sancionar los ataques a los defensores ambientales, las amenazas, las intimidaciones, pero no sucede. Aquí en México nadie previene, nadie investiga, nadie sanciona”, lamentó.

Testimonio

Erick Saracho, fundador y director de Alianza Jaguar A.C., quien a mediados de marzo sobrevivió milagrosamente a un atentado a balazos frente a su domicilio en San Pancho, Nayarit, exhortó a los asistentes a la conferencia de prensa, donde se presentaron los resultados del informe, a dedicar, no un minuto de silencio sino un minuto de ¡Ya basta!, para los defensores ambientales y del territorio asesinados en México.

El reconocido ambientalista, que tuvo que dejar su hogar, por motivos de seguridad, aseguró que ni él ni nadie tendrían que ser activistas en un país con instituciones, leyes y Estado de Derecho.

“La agresión fue apenas el día 11 del mes pasado y el día 21 ya tuvimos que salir en carácter de refugiados, prácticamente.

Nosotros no trabajamos porque nos gusta o porque queremos, sino porque sabemos que es necesario. Y la atención no debe estar en una persona. La atención no debe estar en mí, ni debió de haber estado nunca. La atención debe estar en las causas. en los hechos, en lo que debe mejorar y en las comunidades”, sentenció.

In Memoriam

Las 10 personas defensoras del medio ambiente y el territorio asesinadas en México en el año 2025:

Karina Ruiz Ocampo (El Arenal, Jalisco), Silvia Hernández Meza (Huitzilac, Morelos); Arnoldo Nicolás Romero (San Juan Guichicovi, Oaxaca); Cristino Castro Perea (Barra de la Cruz, Santiago Astata, Oaxaca) y Marco Antonio Suástegui Muñoz (Cacahuatepec, Guerrero).

Además de Francisco Macías Sánchez (Cherán, Michoacán); Sergio Hugo Ureiro Castañeda (Tlapa, Guerrero); Cándido Esaú Román Pérez (Cihuatlán, Jalisco); Marcos Aguilar Rojas (Azqueltan, Jalisco), y José Luis Lucas Quirino(Acuaco, Puebla).