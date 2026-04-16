Retienen y amarran a poste a presunto ladrón en Hidalgo

Comerciantes del mercado municipal de Zimapán, Hidalgo, retuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de diversos robos, luego de que fuera detectado tomando mercancía de distintos puestos.

De acuerdo con testimonios de locatarios, el individuo intentó salir del lugar tras los hechos; no obstante, fue interceptado por vendedores que se encontraban en la zona.

Los comerciantes indicaron que actuaron de manera conjunta ante la recurrencia de incidentes similares en el mercado.

Personas afectadas señalaron que en semanas recientes se han registrado otros casos de robo, situación que, afirmaron, ha generado preocupación entre quienes laboran en el lugar y los ha llevado a reforzar medidas de vigilancia durante sus actividades diarias.

Tras la retención, el hombre fue entregado a elementos de seguridad pública, quienes lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

Será la instancia competente la que determine su situación jurídica conforme a las investigaciones y denuncias que se integren.

Sale de la cárcel y lo vuelven a detener por narcomenudeo en Hidalgo

Como resultado de un operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales, dos personas señaladas por su probable participación en la venta de narcóticos fueron detenidas en el municipio de Tizayuca, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

La acción se llevó a cabo en la colonia Nueva Tizayuca, donde elementos de la SSPH, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron recorridos de vigilancia e inteligencia que derivaron en la localización de los sospechosos.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un total de 357 dosis de sustancias con características similares a la mariguana y al cristal, las cuales presuntamente estaban destinadas para su distribución en la zona.

De acuerdo con información oficial, uno de los detenidos cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y había sido liberado recientemente del Centro de Reinserción Social de Pachuca, 24 horas antes.

JCS