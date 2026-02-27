Celebra CEMDA que la negativa al proyecto "Cuarto Muelle de Cozumel" sea un asunto cerrado

Como un hecho histórico para la defensa de los recursos naturales, calificó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), negara la autorización del proyecto denominado “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, conocido como Cuarto Muelle de Cozumel, ordenándose archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El pasado 26 de febrero, se confirmó a través de un oficio, que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Semarnat, dio cumplimiento pleno a la resolución que le ordenaba dejar insubsistente el oficio emitido en diciembre de 2021, - en el que se había autorizado de manera condicionada el Cuarto Muelle de Cozumel -, así como volver a evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). presentada por el promovente del proyecto.

Al volver a evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental, la autoridad federal tuvo que considerar elementos que previamente habían sido omitidos, entre ellos, la totalidad de la información contenida en el expediente, las recomendaciones técnicas emitidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la existencia del refugio para la protección de la flora y fauna marinas de la costa occidental de la isla de Cozumel, así como la normativa ambiental aplicable en materia de conservación de especies y ecosistemas marinos.

Tras realizar nuevamente la evaluación, la DGIRA determinó negar la autorización del proyecto, ordenándose el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Para la comunidad de Cozumel y el CEMDA, esta determinación representa un precedente sin igual en la historia reciente de la Evaluación de Impacto Ambiental en México, al demostrar que los mecanismos de impugnación previstos en la ley pueden funcionar de manera efectiva cuando existen argumentos técnicos y jurídicos sólidos, participación ciudadana activa y una autoridad ambiental dispuesta a corregir decisiones contrarias al interés público", manifestó.

Agregó que el cumplimiento de la resolución reafirma la obligación de las autoridades de proteger ecosistemas altamente sensibles, como los arrecifes y la biodiversidad marina de Cozumel, así como de garantizar que los proyectos de gran escala se evalúen con estricto apego a los principios de legalidad, prevención, precaución y máxima protección ambiental.

El CEMDA reconoce el esfuerzo de las personas defensoras promoventes del recurso, de la comunidad de Cozumel que demostró unidad y fue incansable en esta lucha, así como el papel de las autoridades que, en esta etapa final, dieron certeza jurídica al cerrar de manera definitiva este procedimiento. Al mismo tiempo, subraya que este caso debe marcar un antes y un después en la forma en que se autorizan proyectos costeros y turísticos en el país", remató.

RLO