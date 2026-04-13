DataRacha analiza la dificultad de cumplir las condiciones de los bonos de bienvenida de casas de apuestas

Según el estudio, cada oferta fue evaluada conforme a criterios como requisitos de rollover, plazos, cuotas mínimas, límites de retiro y condiciones de cumplimiento.

De acuerdo con los resultados, algunas de las promociones analizadas presentan requisitos que pueden implicar un volumen de apuesta elevado. En 21 de las 37 ofertas se requiere apostar más de $25,000 MXN para liberar el bono, mientras que en 19 casos se establece un rollover de 10 veces o más. El rollover corresponde al número de veces que el usuario debe apostar el importe del bono antes de poder retirar los fondos, lo que incrementa el volumen total requerido.

Asimismo, el estudio señala que 12 promociones establecen plazos de 7 días o menos para cumplir las condiciones asociadas. Según DataRacha, la combinación de estos factores puede influir en el nivel de accesibilidad de determinadas ofertas para distintos perfiles de usuario.

Entre los casos analizados, el informe identifica una promoción anunciada en $24,000 MXN que requiere un volumen total de apuesta de $360,000 MXN en un periodo de 14 días. Según el estudio, este tipo de condiciones implica una actividad sostenida durante el periodo promocional. Esta oferta obtuvo una puntuación de 3.6 sobre 10 en el índice de transparencia.

En contraste, la promoción mejor valorada corresponde a un bono sin depósito de $50 MXN y sin requisitos de rollover, que alcanzó una calificación de 7.8. Según el análisis, las diferencias en las condiciones de participación se reflejan en la puntuación obtenida por cada oferta dentro del índice.

El informe también identifica los límites de retiro como un elemento presente en varias de las promociones evaluadas. En algunos casos, estos límites pueden condicionar el importe máximo que el usuario puede retirar, independientemente del resultado obtenido tras cumplir los requisitos.

De los 24 operadores con licencia de SEGOB incluidos en el análisis, 8 obtuvieron una calificación superior a 7.0 en el índice de transparencia. Según DataRacha, la variabilidad observada en los requisitos de rollover —entre 0x y 40x— refleja la diversidad de condiciones existentes en las ofertas analizadas.

"La diferencia entre el valor anunciado y las condiciones reales de una oferta es el indicador más claro del nivel de madurez regulatoria en este mercado", señaló el equipo editorial de DataRacha.

El lanzamiento del índice coincide con la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México coorganizará a partir del 11 de junio en el Estadio Azteca. Según el estudio, este contexto podría estar acompañado de un incremento en la actividad promocional del sector.

El informe completo sobre bonos de apuestas en México está disponible en la plataforma de DataRacha.