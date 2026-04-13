Habitantes de Veracruz protestan por malas condiciones en carreteras 

Ante las malas condiciones que prevalecen en carreteras federales y estatales, que recorren el estado de Veracruz, entidad gobernada por Rocío Nalhe García, los habitantes han comenzado a organizar protestas y bloqueos para ser atendidos por parte de la administración estatal, con malos resultados.

Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, pobladores del municipio de Chicontepec de Tejeda, ubicado al norte de la entidad, con 55 mil 800 habitantes, se manifestaron para exigir la pavimentación de los caminos a cargo de la federación y del gobierno veracruzano, bloqueando los principales caminos que cruzan por esta localidad.

Vecinos del municipio, quienes solicitaron no ser identificados, por seguridad, explicaron que desde el miércoles 8 de abril se organizó un bloqueo en uno de los principales entronques, manifestación que provocó que transportistas se quedaran varados en los caminos.

Debido al incumplimiento de acuerdos previos para la mejora de los caminos, los habitantes de Chicontepec recibieron a funcionarios de nivel inferior, quienes no garantizaron una solución al problema.

Los afectados comentaron que, en estos momentos, es paradójico que Veracruz tiene más chapopote en sus playas, ante una fuga de combustible que no ha sido detectada, que en sus carreteras.

Agregaron, a través de mensajes de texto, que el gobierno de Nahel García, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ignora los reclamos de los habitantes de Chicontepec debido a que su presidencia municipal se encuentra en manos de la maestra Aristea Fernández de la Cruz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La falta de acuerdos y la negativa de los manifestantes para desbloquear los caminos, llevó que, desde Xalapa, capital de Veracruz, se ordenó que se retirara a los inconformes, quienes para evitar un conflicto mayor resolvieron abrir el paso.

Sin embargo, indicaron, para este lunes se realizarán bloqueos en carreteras y casetas, una en el Álamo y otra en la ruta que conduce a Tuxpan, ambas de importancia en la entidad.

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