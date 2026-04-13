Plagian a alcalde de Taxco; negociaba la liberación de su padre

El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, fue secuestrado la madrugada de este lunes, dos días después de que su padre, el director del IMSS-Bienestar del municipio, Juan Vega Arredondo, fuera privado de la libertad.

El alcalde fue reportado como desaparecido desde las primeras horas de este lunes. De acuerdo con la información extraoficial, fue raptado durante la madrugada en un intento de negociación para lograr la liberación de su padre.

Operativo de búsqueda del alcalde de Taxco y su padre Ángel Galeana

El padre del alcalde fue raptado por un grupo armado la noche del pasado sábado al salir de su trabajo. Horas después fue localizado su vehículo en la comunidad de Acamixtla, a unos 20 minutos de la cabecera municipal.

Según la versión preliminar de los hechos, el alcalde intentó negociar la liberación de su padre pero no lo logró y también fue secuestrado.

Operativo de búsqueda del alcalde de Taxco y su padre Ángel Galeana

Tras ambos secuestros, autoridades desplegaron un intenso operativo de seguridad en Taxco y municipios colindantes con el Estado de México y Morelos.

Elementos de corporaciones policiacas y fuerzas militares realizan sobrevuelos con helicópteros, así como recorridos terrestres, en un intento por localizar con vida tanto al alcalde como a su padre.

Operativo de búsqueda del alcalde de Taxco y su padre Ángel Galeana

vjcm