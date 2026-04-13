Golpe al narcotráfico: destruyen cerca de una tonelada de droga en Reynosa

Ciudad Victoria . – Cerca de una tonelada de drogas, en su mayoría marihuana, fue destruida por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Tamaulipas, en el campo militar de Reynosa.

La incineración se llevó a cabo el lunes en la Octava Zona Militar y fue coordinada por el Ministerio Público Federal de la delegación de la FGR.

De acuerdo con la información oficial, los narcóticos destruidos consistieron en 917 kilogramos con 145 gramos de marihuana, 22 kilos de metanfetamina, 13 kilos de tramadol, así como 20 mil unidades adicionales de este último fármaco.

Los enervantes fueron asegurados en diferentes operativos por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y otras corporaciones, y quedaron a disposición de la Fiscalía, la cual inició las carpetas de investigación correspondientes.