México acelera el paso para lograr la eficiencia energética en 2030

El gobierno mexicano se prepara para una transformación profunda que coloca a la eficiencia energética y las fuentes renovables como los motores del desarrollo para los próximos años.

Durante la inauguración de la Semana de Capacitación en Políticas de Eficiencia Energética en América Latina y el Caribe, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, reveló que una de las metas más contundentes de la administración actual es elevar la participación de las energías limpias en la generación eléctrica.

“Tenemos la meta de incrementar la participación de fuentes renovables pasando de un 24% actual a, al menos, el 38% para el año 2030”, subrayó la titular de la Sener.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, durante la inauguración de la Semana de Eficiencia Energética en América Latina y el Caribe, en México, junto a la AIE Excélsior

Este incremento del 14% en solo cinco años no solo representa un desafío técnico, sino un compromiso político para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y gas metano en el sector hidrocarburos.

La funcionaria recordó que la estrategia mexicana se sostiene sobre tres ejes fundamentales, el primero de ellos es la soberanía energética, que significa la capacidad del país para satisfacer su demanda interna de manera independiente.

El segundo eje es la transición ordenada y social para asegurar que el cambio hacia energías limpias sea confiable y beneficie directamente a la población, manteniendo la competitividad económica.

Y la eficiencia energética, considerada el “combustible invisible”, será el centro de la ruta para reducir la intensidad energética del país.

Para alcanzar estos objetivos, la secretaria confirmó que ya se están ejecutando grandes inversiones tanto públicas como privadas.

Con esta agenda, México no solo busca cumplir con sus compromisos internacionales, sino establecer un modelo de transición energética con sentido social, donde la tecnología y la naturaleza trabajen en favor de la soberanía nacional.

El evento, organizado en coordinación con la Agencia Internacional de Energía (AIE), posiciona a México en el diálogo energético regional.

Con la participación de más de 200 representantes de 22 países, Brian Motherway, jefe de Eficiencia Energética de la AIE, destacó el liderazgo global de México al reconocer que la energía es, ante todo, una herramienta para mejorar la vida de las personas y fortalecer la resiliencia ante el cambio climático.

“México está demostrando un liderazgo global al reconocer que la energía es una herramienta clave para mejorar la vida de las personas, la competitividad y la resiliencia”, afirmó Motherway.

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