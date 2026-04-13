En Tlaxcala, una familia enfrenta el riesgo de ser desalojada de su vivienda a partir de un documento presuntamente firmado de manera falsa, en un caso donde está involucrado un Ministerio Público que además es familiar de las víctimas y quien lleva la carpeta de investigación.

El caso corresponde a Fabia Renata, joven originaria de Calpulalpan, quien denunció que su primo, identificado como Eder Carrasco, Ministerio Público en la entidad, intentó despojarlas a ella y a su familia de sus bienes tras el asesinato de su padre en 2018.

Reproducir Señalan despojo con firma falsificada en caso ligado a Ministerio Público en Tlaxcala

Actualmente, la orden de desalojo ya fue emitida, aun cuando —según la denuncia— la firma atribuida a su padre fue falsificada después de su fallecimiento y utilizada como sustento legal para acreditar un supuesto arrendamiento del inmueble.

Hay una orden de desalojo. Tienen exhibido un documento como si estuviéramos rentando la propiedad, con una firma que es falsa, que no es de mi papá y que se hizo cuando él ya no estaba con vida. Esa es la justificación que tienen para tratar de desalojarnos del lugar en el que vivimos, además de los bienes que ellos ya se quedaron, incluso desde el día en que mi papá estaba muerto", declaró Fabia Renata.

La denunciante también señaló que el propio Ministerio Público habría obstaculizado el acceso a la carpeta de investigación del homicidio de su padre.

Él no quería dejarnos ver la carpeta de investigación. Está documentado con mi abogada el proceso para poder nombrarme dentro de la carpeta de homicidio. Creo que no quería hacerlo. Se llama Eder Carrasco y es Ministerio Público", afirmó.

Por su parte, la abogada y activista Yeny Charrez informó que los peritajes realizados a las firmas concluyeron que no corresponden a la persona fallecida.

El resultado del peritaje es que no coinciden las firmas, lo que indica que fue falsificada. Lo más grave es que esto ocurrió después de la muerte de don Teofilo. Esto nos lleva a cuestionar cómo un juzgado federal otorga un amparo bajo un documento, si la persona ya no estaba con vida", señaló.

Ante estos hechos, la defensa hizo un llamado a la Fiscalía de Tlaxcala para evitar posibles actos de tráfico de influencias dentro de la institución. Imagen Noticias solicitó una postura a la fiscal Ernestina Carro, sin obtener respuesta.

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