Asesinan a nutriólogo en su clínica en Reynosa, Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el asesinato de un nutriólogo clínico, cuyo cadáver fue encontrado la tarde de este lunes dentro de su consultorio, ubicado en la colonia Petrolera en el municipio de Reynosa.

La víctima fue identificada como Jesús Eleazar Garza González, de 44 años, quien mantenía una activa presencia en redes sociales, donde compartía recomendaciones sobre salud metabólica dirigidas principalmente a usuarios del gimnasio.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el local situado en la calle Veracruz número 208.

Familiares del nutriólogo acudieron al lugar al notar que no contestaba sus llamadas telefónicas pues desde la mañana que salió no sabían de él.

Al ingresar, lo encontraron tirado en el suelo con visibles manchas de sangre.

Autoridades municipales y estatales acudieron al sitio para realizar las primeras investigaciones.

De acuerdo con vecinos entrevistados por la policía, se escucharon al menos tres disparos, aunque en ese momento no prestaron atención a los ruidos.

Fue hasta más tarde, al ver el área inundada de patrullas, que comprendieron la gravedad de lo ocurrido.

En el exterior del consultorio, las autoridades localizaron el vehículo del nutriólogo, un Mini Cooper, el cual no presentaba ninguna alteración.

Los teléfonos celulares de la víctima no fueron localizados Foto: Especial

Tampoco se encontraron huellas de forcejeo o violencia en el interior de la oficina. Sin embargo, los teléfonos celulares de la víctima no fueron localizados.

Aunque la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente sobre posibles móviles, fuentes cercanas al caso indicaron que se manejan varias hipótesis, entre ellas la extorsión o el cobro de derecho de piso por parte de grupos criminales.

Según esas mismas fuentes, el nutriólogo podría haberse negado a pagar las exigencias de los delincuentes.

La unidad motriz fue asegurada para continuar con las indagatorias.

Reynosa es una de las ciudades de Tamaulipas que sufre el acecho del crimen organizado a través del cobro de piso a negocios y prestadores de servicios.

Hace un par de semanas, el alcalde de ese municipio, Carlos Peña Ortiz, advirtió a los medios de comunicación sobre el incremento en las denuncias relacionadas con la extorsión.

JCS