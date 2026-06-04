Conductas que influyen en la salud física y emocional se aprenden en el hogar: especialista

La familia no sólo es un espacio de convivencia y apoyo emocional; también es el lugar donde se forman muchos de los hábitos que acompañan a las personas durante toda su vida.

Desde la alimentación y el descanso hasta la actividad física y la forma de gestionar las emociones, el hogar desempeña un papel fundamental en la construcción del bienestar.

Así lo señaló el especialista en temas sociales, Diego Hernández Pitta, quien consideró que los hábitos saludables comienzan a desarrollarse desde edades tempranas a través del ejemplo y las dinámicas familiares.

“Las familias tienen una enorme influencia en la manera en que las personas cuidan de sí mismas. Muchas de las decisiones que tomamos en la vida adulta tienen su origen en lo que aprendimos y observamos dentro del hogar”, afirmó.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los hábitos relacionados con la alimentación, la actividad física, el sueño y la salud emocional tienen un impacto directo en la calidad de vida y en la prevención de enfermedades. Por ello, especialistas coinciden en que el entorno familiar representa una de las principales oportunidades para fomentar estilos de vida saludables.

Para Hernández Pitta, construir hábitos saludables no requiere cambios drásticos, sino acciones constantes que puedan integrarse a la rutina familiar.

Compartir alimentos en familia, establecer horarios de descanso, promover actividades físicas recreativas y limitar el uso excesivo de dispositivos electrónicos son algunas de las prácticas que contribuyen a mejorar el bienestar de todos los integrantes del hogar.

No se trata de buscar la perfección, sino de generar una cultura familiar donde el cuidado personal y el bienestar sean parte de la vida cotidiana”, explicó.

El especialista destacó que los hábitos saludables no se limitan a la salud física. Aspectos como la comunicación, la expresión de emociones y la capacidad de enfrentar situaciones de estrés también se aprenden en casa.

En ese sentido, consideró que fomentar espacios de diálogo y convivencia fortalece la salud emocional y ayuda a construir relaciones familiares más sólidas.

“Un hábito saludable también puede ser sentarse a conversar, escuchar a los demás o dedicar tiempo de calidad a la familia. El bienestar emocional es tan importante como el físico”, señaló.

Para Diego Hernández Pitta, fortalecer hábitos saludables dentro de la familia representa una inversión a largo plazo, ya que contribuye a formar personas con mayor bienestar, autonomía y calidad de vida.

“Las familias tienen la capacidad de influir positivamente en las futuras generaciones. Cuando el bienestar se convierte en una práctica cotidiana dentro del hogar, sus beneficios pueden acompañar a las personas durante toda su vida”, concluyó.