Buen Gobierno sanciona a 13 servidores públicos de 9 dependencias por faltas  no graves

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la imposición de sanciones administrativas a 13 personas servidoras públicas adscritas a nueve dependencias y entidades del Gobierno de México, como resultado de investigaciones realizadas por las Unidades de Responsabilidades y los Órganos Internos de Control.

La dependencia precisó que las sanciones fueron determinadas con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que le otorgan la facultad de imponer medidas por faltas administrativas no graves.

Entre las sanciones destacan suspensiones, inhabilitaciones y amonestaciones derivadas de conductas relacionadas con omisiones en el ejercicio de funciones, incumplimiento de procedimientos, negligencia en la atención de servicios públicos y manejo indebido de información confidencial.

En Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron suspendidas por 30 días dos servidoras públicas del Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico por no atender ni dar seguimiento al trámite de pago de prestaciones laborales post mortem de un trabajador entre 2022 y 2025.

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un servidor público de la División Oriente recibió una suspensión de 15 días por registrar solicitudes de contratación de suministro de energía eléctrica sin contar con facultades para ello durante 2024.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sancionó con una inhabilitación de tres meses a un médico del Hospital General Regional No. 1 de Querétaro por omitir el diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de un paciente en 2022, lo que derivó en un deterioro de su estado de salud hasta su fallecimiento.

En la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), un integrante del 98 Batallón de Infantería en Oaxaca recibió una amonestación privada por no integrar correctamente el expediente clínico de un paciente conforme a las Normas Oficiales Mexicanas.

Por su parte, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) se impuso una suspensión de 15 días a una trabajadora del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia, en la Ciudad de México, por maltrato en contra de un menor de edad.

En la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tres servidores públicos de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron suspendidos por 15 días al omitir la revisión total del equipaje de tres pasajeros internacionales en 2023.

Asimismo, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) suspendió por 15 días a dos funcionarios por suscribir un convenio modificatorio que excedió el 20 por ciento del monto establecido en un contrato de servicios de telefonía.

En la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (ASIPONA Manzanillo), un servidor público recibió dos suspensiones, de 10 y 12 días, por no gestionar adecuaciones presupuestarias relacionadas con proyectos de infraestructura desarrollados en 2023.

Finalmente, en la Secretaría de Salud se impuso una amonestación pública a una funcionaria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" por proporcionar documentación que contenía información confidencial.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que las sanciones fueron impuestas conforme a la legislación vigente, atendiendo a los principios de proporcionalidad y gravedad de las conductas. También recordó que las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones, las cuales, aseguró, serán defendidas con base en la legalidad y la evidencia.

Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad en el servicio público a través de la plataforma denuncias.gob.mx y reafirmó su compromiso con el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la ética pública y la consolidación de un gobierno íntegro, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.