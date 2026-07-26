Unas 20 mil personas disfrutan de la tradicional “Santiagada” en Hidalgo

La tradicional Santiagada de Santiago Tulantepec, Hidalgo, reunió este fin de semana a cerca de 20 mil asistentes, de acuerdo con cifras de las autoridades municipales, quienes informaron que la celebración concluyó sin personas lesionadas por embestidas de toros y con únicamente dos heridos, derivados de riñas y caídas accidentales.

El balance oficial destaca que ambos afectados recibieron atención médica y que no se registraron incidentes de gravedad relacionados con el recorrido de los toros, situación que representa uno de los saldos con menor número de lesionados en la historia reciente de esta festividad.

Durante la jornada se desplegó un operativo integrado por elementos de seguridad, cuerpos de emergencia y personal médico, con el objetivo de atender cualquier eventualidad y salvaguardar a participantes y visitantes.

En torno a los cuestionamientos de organizaciones defensoras de los animales, que han manifestado su rechazo a este tipo de celebraciones, el gobierno municipal señaló que la continuidad de la Santiagada se mantiene dentro del marco legal vigente y recordó que será hasta la consulta sobre la prohibición de espectáculos con animales, prevista para el próximo año, cuando se defina si este tipo de eventos continúa realizándose en Hidalgo.

La Santiagada es considerada una de las festividades con mayor tradición en Santiago Tulantepec y cada edición atrae a miles de personas, convirtiéndose en uno de los principales eventos culturales y turísticos de la región.

Aseguran 16 máquinas tragamonedas en Hidalgo

Por otra parte, en días pasados, autoridades federales realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Plan de Ayala, en el municipio de Tulancingo de Bravo, donde presuntamente operaba un establecimiento con máquinas tragamonedas sin la autorización correspondiente.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de una denuncia anónima que alertó sobre la posible operación ilegal de juegos de azar en el lugar.

Durante el operativo, encabezado por un agente del Ministerio Público Federal y con apoyo de la Policía Federal Ministerial, peritos de la FGR, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para resguardar el perímetro, fueron aseguradas 16 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, un equipo de videograbación (DVR) y el inmueble intervenido.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Hidalgo, que mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar la posible comisión de delitos relacionados con la Ley Federal de Juegos y Sorteos y establecer las responsabilidades correspondientes.

La intervención se derivó de una denuncia ciudadana, por lo que la autoridad federal reiteró el llamado a la población para reportar de manera anónima cualquier actividad que pudiera constituir un delito.