Programa La Clínica es Nuestra aumenta alcance; llega a 633 clínicas: ISSSTE

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hizo un balance de los beneficios alcanzados a partir de la creación del programa denominado La Clínica es Nuestra, implementado en unidades de primer nivel.

El funcionario refirió que en el 2025, primer año de existencia de dicho programa, se beneficiaron 562 clínicas del ISSSTE; en tanto, que en lo que va del presente año “se aumentó el alcance a 633 unidades médicas de primer nivel y algunas que son mixtas, como las Clínicas Hospital (CH) o las Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ)”.

Batres Guadarrama indicó que acciones como estas optimizan el primer nivel de atención en el ISSSTE al ser los propios derechohabientes los que determinan “qué insumos médicos adquirir, de acuerdo con las necesidades de su clínica”.

Los insumos más desde “termómetros, glucómetros, oxímetros, tijeras de sutura o para retirar puntos, charolas de curación, mesas Pasteur, negatoscopios, mesas de exploración, sillas de ruedas, rayos X portátiles, autoclaves dentales y para equipos de curación, estuches de diagnóstico, doppler fetales, baumanómetros de pie”, detalló en un comunicado de prensa.

El informe emitido por Batres Guadarrama aclaró que el programa La Clínica es Nuestra no solo destina recursos para adquirir insumos médicos, sino también para la compra de refrigeradores para la red fría de medicamentos, unidades completas dentales y hasta un espacio para instalar un laboratorio y sanitarios.

En materia de infraestructura, los logros del programa se han traducido en la instalación de techumbres y construcción de rampas “para personas con discapacidad, con la finalidad de facilitar el acceso a la clínica para las personas adultas mayores o con movilidad reducida”, indicó el balance difundido este domingo.

Niña de dos años supera el cáncer cerebral

El mes pasado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), bajo la dirección general de Martí Batres Guadarrama, consolidó un importante logro médico institucional al concretar la recuperación de una paciente de apenas dos años de edad, quien superó con éxito un diagnóstico de cáncer cerebral tras recibir más de un año de intensivos cuidados oncológicos de alta especialidad.

La menor fue diagnosticada originalmente en noviembre de 2024 con un ependimoma, un tipo de tumor localizado en el sistema nervioso central, lo que detonó una intervención coordinada e interinstitucional entre el Hospital Regional de Puebla y el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” en la Ciudad de México.

La estrategia clínica de los médicos especialistas requirió someter a la menor a dos cirugías de resección para retirar la masa tumoral, complementadas con ciclos consecutivos de quimioterapia y radioterapia. Para asegurar el éxito del tratamiento, intervino un cuerpo colegiado de especialistas adscritos a las áreas de neurooncología, neurocirugía, paidopsiquiatría, endocrinología, radioterapia, así como personal técnico de cuidados intensivos y paliativos.

Al respecto, la coordinadora del servicio de Pediatría del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, Janette García Pérez, enfatizó el impacto de la labor médica al declarar que la pequeña se encuentra estable de salud y se le brindará puntual seguimiento tanto en el hospital de Puebla como en el Centro Médico Nacional. Asimismo, detalló que este esfuerzo fue posible gracias al trabajo en equipo de múltiples especialistas comprometidos con dar soluciones oportunas.

El proceso concluyó formalmente el pasado 3 de junio en el Hospital Regional de Puebla, donde la paciente, acompañada por su familia y el personal de enfermería y administración, realizó el tradicional toque de campana que simboliza la victoria definitiva sobre la enfermedad.

Su madre, Linda Pérez Zúñiga, expresó públicamente su agradecimiento a las instituciones involucradas señalando que en acompañamiento de los médicos y en asesoría con ellos les está yendo bien, añadiendo que esto es un hecho para celebrar, compartir y saber que sí se puede.