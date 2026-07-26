Accidente en carretera Durango-Zacatecas deja un muerto y tres heridos

Un joven falleció y tres más resultaron heridos al protagonizar un accidente en la carretera Durango-Zacatecas, hasta donde acudieron elementos de las diferentes corporaciones.

La Fiscalía General del Estado informó que el percance vial sobrevino a las 01:00 horas de este domingo cuando circulaban a bordo de un vehículo Honda Accord de color blanco con negro, tripulado por Cristian “N” sobre la importante vialidad.

Fue al llegar al kilómetro 269+100 el conductor perdió el control y se impactó contra una banqueta ubicada al borde de la cinta asfáltica lo que provocó la volcadura.

La persona fallecida fue identificada como Rogelio Montero Chávez, de 29 años, quien perdió la vida en el lugar.

Los lesionados ingresados al Hospital General 450 son José Israel Pérez Hernández, Iván Alejandro Torres Carrillo, ambos de 21 años y Alberto Antonio Gutiérrez Nava, de 25 años de edad.

El Agente del Ministerio Público, tomó conocimiento del hecho y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.