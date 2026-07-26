“Usted ya va de salida”, la respuesta de la alcaldesa de Huimanguillo a un abuelito

La alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, Mariluz Velázquez, enfrenta una fuerte polémica luego de que se difundiera un video en el que responde de forma despectiva a un adulto mayor durante un evento público.

Ante los cuestionamientos de un ciudadano de la tercera edad, la funcionaria morenista le respondió:

"Sí, señor, pero usted ya va de salida. Hay que cuidar a los jóvenes".

Reproducir La alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco...

La frase desató el rechazo inmediato de los asistentes, quienes le reclamaron que no ofendiera al hombre y le recordaron que todas las personas tienen valor, independientemente de su edad.

Durante el mismo encuentro, cuando otro de los presentes le señaló que ella también "va de salida", Velázquez respondió que "no tenemos la vida comprada" y pidió respeto a su persona.

Hasta el momento, la presidenta municipal no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el incidente.

Este episodio se suma a señalamientos previos en contra de la alcaldesa, quien en días recientes fue acusada de condicionar la entrega de apoyos sociales a cambio de interacciones en redes sociales.

La dirigente estatal del PAN en Tabasco, Kathia María Bolio, calificó esos hechos como posibles delitos electorales y penales.