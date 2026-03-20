México destaca en ranking de felicidad 2026; impacta el poder de los vínculos y la familia

México no debería estar ahí. O al menos eso creemos los propios mexicanos. En los rankings globales de bienestar, el país aparece una y otra vez entre los más felices del mundo, codeándose —y apenas por debajo— de naciones que durante décadas han sido sinónimo de estabilidad, riqueza y desarrollo: Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega.

Países donde el bienestar parece estar diseñado: economías sólidas, sistemas sociales robustos, altos niveles de desarrollo humano. Y sin embargo, México está ahí. No por su ingreso. No por su productividad. No por su estabilidad. Sino por algo más difícil de medir: la forma en la que nos tenemos los unos a los otros.

Este 20 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Felicidad, la Organización de las Naciones Unidas publicará una nueva edición del World Happiness Report. En 2025, México ocupó el décimo lugar global entre cerca de 150 países. Para 2026, especialistas anticipan que se mantendrá en esa franja: entre el lugar 10 y el 12. La sorpresa no es el número. Es la explicación.

El informe ha demostrado algo incómodo para las métricas tradicionales: la felicidad no depende únicamente del dinero. Depende de los vínculos. De la frecuencia con la que alguien toca tu puerta. De la mesa compartida. Del ruido de una familia reunida.

De acuerdo con los estudios, para los mexicanos, la felicidad depende de los vínculos, las relaciones y la compañía. Eduardo Jimenez Fernandez 2025

relaciones para nuestro bienestar. Y se ha comprobado que contribuyen de manera muy seria a él”, explica a Excélsior Humberto Charles-Leija, doctor en economía e investigador del Le damos mucho peso a esas. Y se ha comprobado que contribuyen de manera muy seria a él”, explica a Excélsior Humberto Charles-Leija, doctor en economía e investigador del Instituto del Propósito y Bienestar Integral del TecMilenio.

En México, la felicidad suele medirse en plural. Los hogares de cuatro o cinco personas reportan los niveles más altos de satisfacción. No es casualidad: aquí persiste una forma de vida donde conviven varias generaciones —abuelos, hijos, nietos—, donde la rutina cotidiana incluye compañía. También hay menos hogares unipersonales, una diferencia decisiva, porque cuando ese tejido se rompe, el impacto no tarda en aparecer.

México lo comprobó durante la pandemia de covid-19. El aislamiento erosionó el núcleo del bienestar colectivo. El país, entonces, cayó. En 2021 y 2022 descendió hasta el lugar 46 en los rankings globales de felicidad.

No poder abrazarnos, no poder manifestar el cariño a nuestros seres queridos… eso fue lo que nos impactó y redujo tanto los niveles de bienestar”, recuerda Charles-Leija.

La ciencia ya lo había anticipado. El Estudio de Harvard sobre el Desarrollo Adulto llegó a una conclusión contundente: las relaciones humanas cercanas y de calidad son el principal predictor de la longevidad, la salud física y el bienestar. Más que el dinero. Más que la fama.

La felicidad, en el fondo, no es un logro individual, es una experiencia compartida. De acuerdo con Charles-Leija, el bienestar se sostiene sobre cuatro pilares: las emociones positivas —amor, gratitud, alegría—; las relaciones humanas —tener a alguien a quien querer—; el sentido o propósito de vida, y la experiencia óptima.

Ahí, en ese equilibrio invisible, México encuentra una de sus mayores fortalezas. No fue la economía lo que más pesó en la pandemia para el desplome del bienestar, sino la soledad. Por eso, cuando el vínculo regresa, también lo hace la felicidad.

Y ahí es donde aparece un factor inesperado: el futbol. El próximo Mundial 2026 —que México volverá a albergar— es un fenómeno emocional. Un punto de convergencia donde millones comparten algo al mismo tiempo: expectativa, orgullo, identidad.

El día en que México derrotó a Alemania, en el Mundial de 2018, se registró uno de los picos de felicidad colectiva más altos. Excelsior

Ya ocurrió antes. En 2018, el día en que México derrotó a Alemania, se registró uno de los picos de felicidad colectiva más altos. Un gol puede no cambiar la economía, pero puede cambiar el ánimo de un país.

El Mundial que viene podría convertirse en un catalizador emocional. Una excusa masiva para volver a reunirnos. Para celebrar, porque la ciencia de la felicidad es esto: no sólo somos felices por lo que tenemos, sino por con quién lo vivimos y lo compartimos.

Y en eso, México —contra todo pronóstico— compite con los mejores del mundo.

La receta mexicana para la felicidad