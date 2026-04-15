Clausuran dos establecimientos en Coahuila por aplicar sueros vitaminados

Saltillo, Coahuila. –Luego de que la Cofepris emitiera una alerta a nivel nacional por los sueros vitaminados que causaron la muerte de varias personas en Sonora, las autoridades sanitarias de Coahuila clausuraron dos establecimientos en Saltillo y Torreón.

Eliud Aguirre Vázquez, Secretario de Salud en la entidad sostuvo que los negocios sancionados son una estética y un consultorio.

Puntualizó que en estos lugares no contaban con factura, ni procedencia sobre los sueros vitaminados.

“El suero sobre todo el vitaminado no tiene factura, no tiene procedencia, no sabemos de dónde viene, ni que son, nosotros lo que hacemos es resguardarlo y cerrar, hasta que nos comprueben en qué condiciones vienen”.

Aguirre Vázquez sostuvo que no se ha localizado ningún paciente hospitalizado o que haya tenido algún problema.

Dijo que se hace una clausura temporal hasta que no se compruebe la procedencia, la factura, y que tengan todos los requisitos que deben cumplir.

Añadió que va a continuar la verificación permanente las cuales se realizan todo el año.