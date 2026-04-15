Alerta en Coahuila por posible formación de torbellinos

Una línea seca sobre el norte del país, en interacción con el frente frío número 44, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generará condiciones de inestabilidad atmosférica en Coahuila.

La Subsecretaria de Protección Civil informó que de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en la región norte del estado, acompañados de descargas eléctricas, posible caída de granizo, así como rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con probabilidad de formación de torbellinos, principalmente en esa zona.

Las autoridades alertaron que estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas y rurales.

Asimismo, las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, al tiempo que se mantiene el monitoreo sobre las condiciones climáticas.

Reproducir

Diferencia de los torbellinos con los tornados

Un torbellino es un fenómeno meteorológico consistente en una columna de aire que rota rápidamente en posición vertical, formando un vórtice o remolino.

Es generalmente más pequeño y menos violento que un tornado, aunque puede levantar polvo y escombros. Se forma por el choque de corrientes de aire cálido/húmedo y frío/seco.

A diferencia de los tornados, que son potentes y destructivos, los torbellinos suelen ser fenómenos más localizados y de menor escala.

JCS