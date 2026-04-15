Senadora admite sacrificio de 10 mil perros cuando gobernó Tecámac

Señalada por organizaciones de protección de animales de matar perros sin justificación alguna, la senadora morenista Mariena Gutiérrez admitió que durante los dos trienios en que gobernó el municipio de Tecámac, su administración aplicó la eutanasia a 10 mil perros, aunque la cifra oficial es de 10 mil 962 perros.

En conferencia de prensa, en la que criticó la difusión de un video en el que se le acusa de matar perros, porque dijo que estaba fuera de contexto, la legisladora federal admitió que sí es verdad la cifra que se ha difundido de los perros que perdieron la vida durante su gobierno.

Tecámac es un municipio que tiene casi 600 mil habitantes, y en la misma proporción tenemos que ver… Hay números que establecen las organizaciones defensoras de estos animales…”

–¿Ningún perrito perdió la vida por una decisión de gobierno apegada a la ley?, se le preguntó.

–Que no fuera apegado a la ley, ninguno.

–Los que fueron pegados a la ley, ¿cuántos?

–Es público y está…

–¿Cuántos?

–Alrededor de, mira, en 2019 fueron 70 y así, 126, fueron… algunos estaban desahuciados, entonces ¿era necesario que los siguiéramos manteniendo?

–Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, ¿cuántos?

–Aquí están los números.

–Por eso, dígame cuántos.

–Diez mil, pero aclarando: los perritos que fueron, fue conforme a las normas oficiales mexicanas que establecen, y porque ya habían sido violentadas diversas personas que tengo documentado en expedientes del Centro de Bienestar Animal, durante mi mandato.

La senadora distribuyó un cuadro con las cifras de atenciones a los animales, donde se observa que se aplicó la eutanasia a 10 mil 962 perros.

Se observa que en el rubro de “autanasia”, se reportaron 483 en el 2019; 526 en el 2020; mil 784 en el año 2021; dos mil 514 en el 2022; dos mil 641 en el año 2023 y dos mil 877 en el año 2024, lo que suma un total de 10 mil 962 perros a quienes se les quitó la vida.

En esos seis años también hubo 36 mil tres perros esterilizados; 898 en adopción y recuperación; 10 mil 892 en donación; tres mil 881 asesorías veterinarias; 60 rescates; 301 “pláticas”; 389 campañas y 219 atenciones de maltrato.

Después de la conferencia de prensa, la senadora Mariela Gutiérrez precisó, mediante un boletín, que a los 10 mil perros se les ayudó a “bien morir”; que siete mil 300 de ellos “fueron entregados por sus dueños por ferales, por añosos, enfermos, desahuciados y abandonados; 700 no fueron reclamados y otros por causas diversas”.