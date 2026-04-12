Covid-19 desató boom de sueros vitaminados; pasó del uso médico al de bienestar

La pandemia de covid-19 dejó otra secuela, un boom en el consumo de sueros vitaminados en al menos 20 países, entre los que se encuentra México, donde son vinculados con la muerte de ocho personas en Sonora.

Otra de las alertas en nuestro país es que el uso de las terapias intravenosas está regulado principalmente por la NOM-022-SSA3-2012; es decir, desde hace más de 14 años no se actualizan las normativas en la materia y son prácticamente nulas las iniciativas de ley al respecto.

El mercado de las soluciones vitamínicas intravenosas alcanzó a nivel global en 2025 la cifra de 3 mil millones de dólares, de acuerdo con la consultoría estadunidense Metatech Insights.

En América, los países donde la sueroterapia ha registrado mayor aumento son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y México, puntualiza la firma en el estudio Mercado de Terapia de Hidratación por Tipo de Servicio, publicado en septiembre pasado.

Después de esta región, el mayor crecimiento en la utilización de sueros está en países como China, Japón, India, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Australia, Corea del Sur y Singapur.

A partir de 2021, tras la pandemia, un gran número de personas buscó fortalecer su sistema inmunológico de manera proactiva contra nuevas variantes o virus, por ello se empezaron a popularizar los sueros vitaminados intravenosos con dosis altas de vitamina C, zinc, complejo B y otros nutrientes.

Lo usaban para combatir la pérdida repentina de memoria, el cansancio extremo, dolores musculares y falta de energía que persistían después de una infección por coronavirus, apuntó el estudio Mercado de Terapia de Hidratación Intravenosa (IV), de la consultoría Precedence Research.

Pero después el mercado de terapia de hidratación y aplicación intravenosa se amplió a rubros como energizantes, cuidado de la piel, refuerzos inmunológicos, alivio de la migraña o la resaca, y sensación de bienestar.

“Una desventaja clave de la terapia intravenosa de vitaminas en contextos de bienestar es la falta de evidencia sólida que respalde sus beneficios para individuos sanos”, destaca un estudio publicado por la revista Cureus de Ciencias Médicas de Estados Unidos.

Aunque la Comisión Federal de Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA) han reforzado las medidas sanitarias en los lugares donde se aplican las sueroterapias, el marco regulatorio se queda corto.

Claroscuros

· Tras la pandemia, personas recurrieron a los sueros vitaminados intravenosos con dosis altas de vitaminas.

· No está científicamente comprobado que personas sanas obtengan algún beneficio al utilizarlos.

· Su aplicación se amplió a rubros como energizantes, para cuidado de la piel y alivio de la migraña y la resaca, entre otros.

· En México, su uso se concentra en las zonas fronterizas con Estados Unidos, la Ciudad de México y Cancún.

Pandemia detonó uso de sueros vitaminados; México, entre 20 países con mayor aplicación

A partir de covid-19, las personas buscaban fortalecer su sistema inmunológico con éstos; en México no ha sido actualizada, desde hace 14 años, la norma que regula las sueroterapias.

México se encuentra entre una veintena de países que han registrado un consumo exponencial en el uso de sueros vitaminados intravenosos a partir de 2021, mercado que alcanzó a nivel mundial en 2025 la cifra de 3 mil millones de dólares, de acuerdo con la consultoría estadunidense Metatech Insights.

En su estudio Mercado de Terapia de Hidratación por Tipo de Servicio, publicado en septiembre de 2025, la firma especializada en estadísticas de insumos médicos, tecnológicos y alimentos señala que, en América, los países donde la sueroterapia ha registrado mayor aumento son EU, Canadá, Brasil, Argentina y México.

Después de esta región, el mayor crecimiento en la utilización de sueros está en China, Japón, India, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Australia, Corea del Sur y Singapur.

Reproducir Seis personas murieron en Sonora tras recibir sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo; autoridades buscan a un médico señalado como responsable.

A partir de 2021, tras la pandemia de covid-19, un gran número de personas buscó fortalecer su sistema inmunológico de manera proactiva contra nuevas variantes o virus, por ello, se empezaron a popularizar los sueros vitaminados intravenosos con dosis altas de vitamina C, zinc, complejo B y otros nutrientes.

Esta tendencia de sueroterapia creció en EU y Europa como un método para combatir la pérdida repentina de memoria, cansancio extremo, dolores musculares y falta de energía que persistían después de una infección por covid-19, apuntó, por su parte, el estudio Mercado de Terapia de Hidratación Intravenosa (IV), de la consultoría Precedence Research, publicado el 20 de agosto de 2025.

Suero vitaminado Freepik

A diferencia de los suplementos orales, la vía intravenosa planteó una absorción del 100% de nutrientes directamente en el torrente sanguíneo, lo que ofreció, de acuerdo con sus promotores, un efecto de “recarga” más rápido, atractivo para pacientes y para firmas médicas.

La terapia de hidratación intravenosa ha experimentado un notable aumento en el interés y la demanda como tratamiento de apoyo para enfermedades virales desde que la pandemia puso de relieve la importancia del apoyo inmunológico y la hidratación”, señala el reporte.

Así, el mercado de terapia de hidratación y aplicación intravenosa creció de forma vertiginosa y, en años subsiguientes, se amplió a rubros como energizantes, cuidado de la piel, refuerzos inmunológicos, alivio de la migraña, tratamientos médicos y sensación de bienestar.

Las principales empresas que operan en el mercado de la terapia de hidratación intravenosa son Revitalist, JW Life Science Corporation, Pfizer Inc., Fresenius Kabi AG, Medtronic Plc., Drip Hydration, Amanta Healthcare Ltd., Becton Dickinson and Company, Baxter International Inc.

Suero vitaminado Freepik

Asimismo, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., Sippex IV bag, REVIV, Braun Melsungen AG, The IV Doc Inc., Terumo Medical Corporation, Grifols SA, Core IV Therapy LLC, Hospira, Teleflex Incorporated, Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd., ICU Medical Inc., Vygon SAS.

Según la investigación Administración Intravenosa Sí o No: la Ciencia Detrás de la Terapia con Vitaminas Intravenosas, de Abdulrahman Alangari, no está científicamente comprobado que personas sanas obtengan algún beneficio.

Éstos son algunos de los riesgos por el uso de sueros vitaminados. Excélsior

Si bien la terapia intravenosa de vitaminas tiene un valor clínico reconocido para fines médicos, como el tratamiento de la deshidratación, la corrección de deficiencias nutricionales y la administración de ciertos medicamentos, su creciente popularidad en contextos no médicos, como centros de bienestar y spas, plantea varias preocupaciones importantes con respecto a sus desventajas, consideraciones de seguridad y posibles riesgos para la salud.

“Una desventaja clave de la terapia intravenosa de vitaminas en contextos de bienestar es la falta de evidencia sólida que respalde sus beneficios para individuos sanos”, destaca el estudio publicado por la revista Cureus de Ciencias Médicas de Estados Unidos.

En México, la sueroterapia tiene un mercado creciente y se ha popularizado en clínicas estéticas y de medicina alternativa, concentrándose en las zonas fronterizas con EU, como Sonora, Nuevo León, CDMX y Cancún.

Sueros vitaminados crecen exponencialmente

Los sueros vitaminados y de rehidratación han experimentado un crecimiento, impulsado por tendencias holísticas y turismo médico, pero a raíz de ocho personas muertas en Sonora, quienes recibieron este tipo de tratamientos sin atender las normas sanitarias, la atención pública ha crecido.

Por ello, la Comisión Federal de Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) han reforzado las medidas sanitarias en los lugares donde se aplican las sueroterapias.

Riesgos del suero vitaminado para la 'cruda'. Especial

El uso de sueros intravenosos con vitaminas, promocionados para combatir el cansancio o la resaca, continúa en el debate, luego de los decesos en México, asociados a estas prácticas y de la alerta sanitaria emitida por la Cofepris para Sonora.

El infectólogo mexicano Alejandro Macías abordó el tema en un video publicado en su canal de YouTube, donde advirtió que este tipo de terapias, cuando se utilizan fuera de entornos médicos, pueden implicar riesgos graves e incluso mortales.

Durante su explicación, el especialista subrayó que la terapia intravenosa sí tiene usos legítimos dentro de la medicina, como en casos de deshidratación o administración de fármacos en pacientes graves. Sin embargo, advirtió que introducir sustancias directamente al torrente sanguíneo implica atravesar las barreras naturales del cuerpo, lo que aumenta el riesgo de complicaciones.

“Si eso que está pasando (por tu torrente sanguíneo, va contaminado, entra directamente al corazón y se puede regar a todo el cuerpo”, explicó.

El médico señaló que el riesgo aumenta cuando estas prácticas se trasladan a espacios no regulados, como spas, gimnasios o domicilios particulares.

En estos casos, dijo, los procedimientos suelen ofrecerse como soluciones rápidas para fatiga, resaca o “cruda”, sensación de baja energía.

De acuerdo con su explicación, no existe evidencia de que estos sueros mejoren el estado general en personas sanas, lo que convierte su uso en algo innecesario.

Normas vigentes

La aplicación de sueros vitaminados intravenosos en México está regulada por la norma NOM-022-SSA3-2012, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en el país, sin embargo, desde hace 14 años no se actualiza, mientras que son prácticamente nulas las iniciativas de ley de diputados y senadores al respecto.

En fechas recientes, se encontró en el ámbito legislativo una iniciativa de la diputada local de Aguascalientes, Arlette Muñoz, para regular sueros vitaminados y terapias intravenosas.

Suero vitaminado. canva

Dijo que se requieren actualizar los lineamientos para quienes ofrecen estos productos o para quienes desean adquirirlos, con el propósito de evitar tragedias como las que ocurrieron con pacientes en el estado de Sonora, quienes perdieron la vida tras someterse a este tipo de intervenciones.

También, en la última semana se presentó un punto de acuerdo en San Lázaro, propuesto por el diputado federal Mario Zamora para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Cofepris a reforzar la vigilancia, regulación y fiscalización de los sitios donde se ofrece la hidratación y la administración de vitaminas por vía intravenosa.

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que refuercen la vigilancia, regulación y fiscalización de establecimientos que ofrecen tratamientos de hidratación y vitaminación intravenosa, así como para que se investigue y sancione el uso de sustancias irregulares que han provocado decesos”, dice la propuesta.

Alerta en redes por sueros vitaminados

En redes sociales se han multiplicado los mensajes de médicos, quienes hacen un llamado a los usuarios a procurar no inyectarse sueros vitaminados, máxime si no son productos de farmacéuticas reconocidas y si los sitios donde se aplican cuentan con la verificación de las autoridades de salud.

El doctor Isaac Chávez Díaz, de Hermosillo, escribió en un video en YouTube, en el cual recriminó que el doctor Jesús Maximiano Verduzco de esa misma ciudad, preparaba los llamados sueros vitaminados como si fueran cocteles.

Él parecía que los preparaba un día, dos, previos, se los llevaba, incluso a otras ciudades, como pare tener todo listo y cuando llegaran los pacientes, como si fuera una máquina, y se alcanzan a ver sueros vitaminados colgados, de donde sea, publicó el 10 de abril.

En el mismo sentido, el doctor Alejando Macías en un video publicado el 5 de abril en la red social X señaló que las terapias intravenosas atraviesan todas las barreras de la inmunidad, lo cual puede tener consecuencias graves.

Y van directamente al torrente sanguíneo y de ahí, si viene contaminado, se te puede diseminar una infección, además los riesgos son de diversos tipos, como una flebitis, una trombosis, sobre cargas de volumen en algunas personas que se encontraban enfermas, o de electrolitos o alergias a las vitaminas”, puntualizó.

amc