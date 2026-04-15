En la cárcel, rateros que despojaron de 500 dólares y celulares a turistas en Cancún

Un operativo, coordinado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, permitió la captura de dos individuos —uno de ellos menor de edad— señalados por su probable participación en un robo agravado ocurrido en pleno centro de Cancún.

Las autoridades informaron que los detenidos, identificados como Carlos “N”, alias “Flaco”, y un adolescente, fueron localizados en el fraccionamiento Bahía Real, en la zona del Arco Norte de Cancún. La acción fue resultado de un despliegue interinstitucional en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la policía municipal.

"Los detenidos estarían relacionados como presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo en diversas modalidades, particularmente a transeúntes, así como a la venta de estupefacientes en Benito Juárez", señala el comunicado.

Durante la captura, se aseguraron una motocicleta marca Italika, un arma de fuego tipo escuadra calibre .9 mm, un pasamontañas, cascos, una mochila, así como sustancias con características de marihuana y “cristal”, lo que refuerza la hipótesis de que los detenidos no solo estarían vinculados a robos, sino también a actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Violencia contra turistas extranjeras

El caso que detonó la investigación ocurrió la madrugada del 14 de abril de 2026, alrededor de las 2:36 horas, en la avenida Palenque, en la Supermanzana 27. Dos jóvenes turistas de origen australiano caminaban por la vía pública cuando fueron interceptadas por cuatro sujetos vestidos de negro a bordo de motocicletas.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad, que rápidamente se viralizaron, muestran la violencia del ataque. Uno de los agresores descendió de la motocicleta y, arma en mano, despojó a una de las víctimas de su bolso, mientras ella suplicaba: “My passport, my passport”. El segundo atacante hizo lo propio con la otra turista, en un acto coordinado que duró apenas segundos.

Los delincuentes lograron sustraer 500 dólares australianos y dos teléfonos celulares de alta gama, antes de huir del lugar, dejando a las víctimas en estado de shock.

Dos jóvenes turistas de origen australiano caminaban por la vía pública cuando fueron interceptadas. Facebook

Violencia contra turistas extranjeras

De acuerdo con las primeras indagatorias, los detenidos formarían parte de una banda delictiva dedicada al robo a transeúntes y a la venta de estupefacientes en Cancún. Las autoridades no descartan la participación de más individuos, por lo que continúan las investigaciones para dar con el resto de los implicados.

Además, se ha establecido una línea de investigación que vincula a los detenidos con otros robos recientes en la ciudad, lo que podría configurar un patrón de operación basado en ataques rápidos, uso de motocicletas y selección de víctimas vulnerables, como turistas.

Seguridad turística bajo presión

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales y entre la ciudadanía. Aunque algunos sectores reconocen la rápida actuación de las autoridades, también han surgido cuestionamientos sobre la desigualdad en la respuesta institucional.

La crítica más recurrente apunta a que los operativos se activan con mayor rapidez cuando las víctimas son extranjeras, mientras que delitos similares contra residentes locales no siempre reciben la misma atención. Este señalamiento golpea directamente la percepción de justicia y equidad en la aplicación de la ley.

Cancún, motor económico del turismo internacional en México, enfrenta así un nuevo episodio que pone en entredicho su narrativa de seguridad, especialmente fuera de la zona hotelera, donde la vigilancia es más robusta.

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito indicó que, a través de la Policía Turística y el Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), se brindó apoyo psicológico, asesoría jurídica y acompañamiento integral a las víctimas

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