A más de dos años de Otis: avances, logros federales y la ruta hacia el nuevo Acapulco

A casi 900 días del impacto del huracán Otis, el puerto de Acapulco se encuentra en una etapa definitoria de consolidación. Tras superar la fase de emergencia, el balance de reconstrucción arroja resultados históricos impulsados por la Federación, donde la infraestructura turística ha recuperado su brillo mediante proyectos de gran calado que ya transforman el rostro del puerto.

En este contexto, se destaca que la reactivación económica es una realidad palpable gracias a la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, permitiendo que la reconstrucción sea integral, social y profundamente estructural.

Este proceso liderado por el Gobierno Federal ha permitido avances verificables que hoy sostienen la economía de las familias acapulqueñas, logrando rehabilitar la zona hotelera para alcanzar una ocupación histórica del 88% en Semana Santa 2026 en coordinación con la Secretaría de Turismo y Fonatur.

Sumado a esto, la inversión sin precedentes de más de 35,000 millones de pesos en apoyos directos para la reconstrucción de viviendas ha sido el corazón de la recuperación, eliminando intermediarios y acelerando el bienestar en los hogares más afectados. Asimismo, la modernización del sistema hidráulico y de saneamiento ya no es una promesa, sino un proyecto estratégico de CONAGUA en marcha, con una inversión de 5,200 millones de pesos destinada a resolver rezagos estructurales de forma definitiva.

De la responsabilidad local hacia una visión de futuro sustentable

Para consolidar este esfuerzo de la Federación, resulta fundamental fortalecer la colaboración con el ámbito municipal en tareas que complementen la resiliencia del puerto, tales como la optimización del alumbrado público y la seguridad en las zonas periféricas.

El compromiso federal ha sido total, cumpliendo en tiempo récord con la limpieza y conectividad; ahora, el objetivo es armonizar la gestión local con esta inversión extraordinaria para asegurar que el bienestar llegue con la misma intensidad a cada rincón de la comunidad.

El diputado federal Irugami Perea Cruz conversa y posa con vecinas durante un recorrido en una colonia de Acapulco, Guerrero. Excélsior

Bajo esta lógica, el Diputado Irugami Perea propone potenciar el uso de mecanismos institucionales ya existentes, como Fonatur, para garantizar que el mantenimiento de los servicios públicos sea eficiente, autónomo y permanente. Esta ruta estratégica se complementa con la promoción de una auditoría ciudadana y un plan de ordenamiento sustentable que regule el crecimiento urbano bajo estrictos criterios de riesgo climático.

Para el Diputado Perea, el objetivo final es consolidar el Acapulco que sus habitantes merecen: uno más fuerte, más justo y plenamente respaldado por la transformación nacional.