INM favorece a WILK con un contrato de más de 200 mdp a pesar de las quejas de trabajadores

A pesar de las quejas presentadas por trabajadores de la empresa de limpieza WILK, S. DE R.L. DE C.V., que ha sido denunciada por no pagar sueldos completos, no otorgar las prestaciones sociales, tener menos elementos de los necesarios y no dar los insumos mínimos.

El Instituto Nacional de Migración, que dirige Sergio Salomón Céspedes Peregrina, determinó que era la única empresa que cumplía con los requisitos para la licitación AM-04-K00-004K00001-N-17-2026, otorgándole un contrato que podría llegar hasta los 206 millones 564 mil 700 pesos con 7 centavos.

Los empresarios que también participaron en dicha licitación, aseguraron que los dados estaban cargados, ya que, al analizar las propuestas, los números presentados por WILK, no garantizan la calidad del servicio.

“Con la propuesta económica presentada por WILK, ninguna empresa podría hacer frente a todo lo que solicitaba, por lo que o van a poner menos elementos, no les van a dar prestaciones o se va a limpiar con agua; tan solo en las bolsas de plástico se ha tenido un incremento de hasta 10 pesos por kilo, con eso ya no te cuadran las cuentas”, aseguró uno de los participantes, quien pidió el anonimato por temor a ser descalificado de forma automática en otras licitaciones por alzar la voz.

Los quejosos revelaron que Wilk al igual que otras empresas como son: Ocram Seyer, Semalyn, Suministros Doxie y Rapax, están vinculadas con Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, conocido como “El Medio Metro”, la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana.

“Reyes Saldívar a quien todos conocemos en el medio como “El Medio Metro” lleva más de 30 años beneficiándose de los trabajadores de limpieza, por medio de su supuesto sindicato, su modus operandi es que apoya a diversas empresas para que hagan de las suyas; les dice a los trabajadores que los va a apoyar, pero lo que hace es congelar sus denuncias y después amedrentarlos”, aseguró el empresario.

Actualmente, Wilk cuenta con contratos en el Instituto Nacional de Cancerología, Comisión Nacional del Deporte, Lotería Nacional y CONALEP, solamente por mencionar algunos. En todos los casos, los empleados sufren de irregularidades y más de uno ha tenido que buscar otro trabajo, por las constantes irregularidades.

Y es que, a pesar de las denuncias presentadas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no se han tomado cartas en el asunto para investigar de fondo la asignación de contratos.