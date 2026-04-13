Cae feminicida de comandanta de la Policía de Jiutepec, Morelos

Javier “N” fue detenido en Temixco, Morelos, por el delito de feminicidio en contra de la comandanta de la Policía de Jiutepec.

Tras el protocolo correspondiente, el detenido fue puesto a disposición del juez que lo requirió.

De los hechos, se conoció que se suscitaron el 24 de junio del 2024, cuando la víctima viajaba a bordo de su vehículo color rojo por calles de la colonia Centro de Jiutepec.

Ahí, la mujer fue interceptada por sujetos armados que viajaban en una motocicleta, desde donde le dispararon con un arma de fuego, privándola de la vida, para posteriormente escapar del lugar.

Derivado de las investigaciones, se presume que Javier “N” privó de la vida a la víctima, información que un Ministerio Público especializado llevó ante un juez, autoridad que ordenó su aprehensión por el delito de feminicidio.

Tras los hechos, Javier “N” permaneció prófugo de la justicia, pero, al continuar con las pesquisas, las autoridades lo ubicaron y aseguraron en el municipio de Temixco y, enseguida, lo puso a disposición de la autoridad judicial.

Detienen a otro sujeto en Morelos por tentativa de homicidio

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Oriente en colaboración con autoridades del estado de Oaxaca, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Nicolás “N”, requerido en Morelos por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

En torno a los hechos, el 22 de noviembre del 2025, la víctima, un hombre, conducía una motocicleta por calles del poblado de Tlacotepec, municipio de Zacualpan de Amilpas, a su costado, su concubina manejaba otra unidad.

La víctima aceleró y dejó atrás a su acompañante, a la que venía observando por el espejo retrovisor, así se percató que otra motocicleta le interrumpió el paso, por lo que dio vuelta para auxiliarla.

Al llegar bajó de su vehículo al mismo tiempo que lo hizo el sujeto que le obstaculizó el paso a su concubina quien, sin mediar palabra, se abalanzó sobre él con un arma punzo cortante en mano, con la cual lo apuñaló en repetidas ocasiones para luego huir.

La víctima fue trasladada a un hospital de la zona para su atención médica, luego, tras reestablecerse, inició la denuncia correspondiente y proporcionó al Ministerio Público la identidad de su agresor, Nicolás “N”, con quien tiempo atrás había tenido diferencias.

Las pesquisas en torno a la agresión fueron llevadas ante un juez, autoridad que ordenó la aprehensión de Nicolás “N”, sin embargo, cuando la AIC trató de ejecutar el mandato se conoció que había huido de la entidad.

Los elementos de la AIC continuaron con las investigaciones para dar con su paradero, ubicándolo en Oaxaca, ante ello, solicitaron la intervención de la Fiscalía General de aquel estado para ejecutar su aprehensión. Nicolás “N” fue asegurado en Puerto Escondido y, enseguida, la AIC lo trasladó a Morelos para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

JCS