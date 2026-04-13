CCH Sur estrena director tras crisis en el proceso de sucesión

Luego de varios días de incertidumbre en torno al proceso de sucesión, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur informó la designación del profesor Noé Israel Reyna Méndez como nuevo director del plantel para el periodo 2026-2030.

El nombramiento ocurre después de que la semana pasada no se concretara la designación en la fecha prevista, lo que generó inquietud entre la comunidad universitaria ante la falta de información oficial.

En ese momento, el proceso había avanzado conforme a las etapas institucionales —convocatoria, auscultación, integración de una lista de aspirantes y entrevistas—; sin embargo, la ausencia de un nombramiento abrió un escenario de indefinición en la conducción del plantel.

De acuerdo con versiones cercanas al proceso, la designación se habría retrasado por una impugnación relacionada con la exclusión de una aspirante, aunque esta información no fue confirmada oficialmente por las autoridades universitarias.

Este lunes, la comunidad del plantel anunció finalmente el nombramiento de Reyna Méndez y expresó su confianza en que su liderazgo, experiencia y compromiso contribuirán al fortalecimiento académico y al desarrollo integral de los estudiantes.

El plantel arrastra meses de tensión, luego de que apenas en febrero retomó actividades presenciales tras más de cuatro meses de suspensión derivada del asesinato de un estudiante en sus instalaciones.

En paralelo, en otro punto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán informó que estudiantes del Campo Cuatro iniciaron un paro académico de 48 horas, tras una asamblea realizada este lunes.

De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión de actividades académicas comenzó a las 20:00 horas y se prevé que las clases se reanuden el jueves en su horario habitual.

Al término de la asamblea, las y los estudiantes entregaron un pliego petitorio que integra diversas necesidades y solicitudes de la comunidad.

La institución precisó que las actividades administrativas continuarán desarrollándose de manera regular y exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse informada a través de los canales institucionales.