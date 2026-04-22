El teleférico de Uruapan coloca a Michoacán en el mapa turístico de México

Con el nuevo teleférico de Uruapan “se resuelve el problema de movilidad para miles de habitantes y se coloca a esa ciudad en el mapa de los destinos turísticos de México para admirar desde las alturas” así lo dio a conocer el gobierno de Michoacán.

Se trata del teleférico inaugurado el sábado pasado, el cual tuvo un costo de 3 mil 200 millones de pesos y permitirá recorrer la ciudad más importante del estado en términos económicos, de oriente a poniente en sólo 27 minutos, así lo dio a conocer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

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Durante el recorrido de 8.4 kilómetros se puede admirar el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, un paraíso natural protegido con abundante vegetación, paisajes impresionantes y el nacimiento de un río.

La zona se caracteriza por casas tradicionales de adobe y teja; plazas, capillas y rincones del Centro Histórico; la vieja fábrica de San Pedro convertida en un centro cultural; el edificio colonial que albergó el hospital indígena más antiguo de América y que hoy es un museo que da testimonio vivo de la herencia de Uruapan.

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El trayecto en teleférico lo puede disfrutar cualquier persona: en silla de ruedas, bicicleta o acompañado de sus mascotas.

Dentro de las 91 cabinas que recorren diariamente las seis estaciones, de 5 de la mañana a 11 de la noche, las personas podrán escanear el código QR para acceder a los mapas turísticos de la ciudad o también podrán encontrarlos en establecimientos comerciales para planear su estadía y descubrir Uruapan desde las alturas.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que el proyecto fue diseñado para recobrar la vocación turística del municipio y expresó: “Uruapan vuela alto, para reclamar su lugar como un destino turístico en México”.

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